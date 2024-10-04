Бортников: Россия близка к снятию с талибов* статуса террористов

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В России близка к завершению проработка вопроса исключения движения «Талибан» из перечня террористических организаций. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
В своём выступлении на 55-м заседании СОРБ в Астане он отметил, что талибы* демонстрируют готовность к борьбе с террористической организацией «Вилаят Хорасан»*, которая является наиболее опасным филиалом ИГИЛ* и базируется на территории Афганистана.
Бортников подчеркнул, что этой группировке по-прежнему оказывает поддержку Запад, которому выгодно использовать возможности «Вилаят Хорасан»* для диверсий, терактов и других подрывных акций на российской территории. Борьба «Талибана»* с наиболее опасным крылом ИГИЛ* позволяет не относить это движение к террористическим, заключил глава СОРБ.
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* Организация (движение) признано террористическим и запрещено в РФ
Александр Бойцов