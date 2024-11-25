Шойгу сообщил о планах исключить Талибан* из чёрного списка

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе встречи с делегацией Афганистана заявил о планах исключить движение Талибан* из «чёрного списка». Об этом сообщил афганский новостной интернет-портал Alemarah.
Отмечается, что делегации России и Афганистана провели встречу в понедельник.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что ожидает в скором времени решения по исключению движения из российских списков террористических организации.
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*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, признано террористическим и запрещено в России
Анастасия Чинкова