ОКР выплатил компенсации недопущенным к Олимпийским играм спортсменам

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Олимпийский комитет России выплатил компенсации спортсменам, не получившим возможности выступить на Олимпийских играх в Париже, заявил РИА Новости генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.
В общей сложности компенсации коснулись 245 спортсменов. В это число входят те, кому Международный олимпийский комитет отказал в участии в ОИ-2024 ни в качестве российских спортсменов, ни в нейтральном статусе.
Олимпиада 2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. От России на ней будет всего 16 участников, прошедших строгий отбор комиссии. Российские спортсмены также не пригашены на церемонию открытия игр.
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«Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — сказал он.
Олимпиада 2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. От России на ней будет всего 16 участников, прошедших строгий отбор комиссии. Российские спортсмены также не пригашены на церемонию открытия игр.
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Олег Дикий