Стало известно, будут ли отправлять срочников грядущего призыва в зону СВО

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы грядущего осеннего призыва не будут отправлять на спецоперацию. Об этом сообщает Shot.
«В этом вопросе ничего не поменялось. Мы как не планировали их брать (на СВО – ред.), так и не будем планировать. У них все будет хорошо», — заявил Картаполов.
Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий и капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, ссылаясь на сообщения российского оборонного ведомства, заявлял, что призывники не будут направляться на службу в зону проведения специальной военной операции. При этом, если у срочников возникнет желание, они смогут подписать контракт по ходу службы.
Срочники, как и раньше, будут проходить службу в тех регионах, откуда призываются. При этом они будут, в основном, числится в тех частях, откуда ушло на фронт большее число их старших товарищей.
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Элина Позднякова