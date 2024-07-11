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Стало известно, будут ли отправлять срочников грядущего призыва в зону СВО

Картаполов: солдат срочной службы не будут отправлять в зону СВО
11 июля 2024, 09:43
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы грядущего осеннего призыва не будут отправлять на спецоперацию. Об этом сообщает Shot.


«В этом вопросе ничего не поменялось. Мы как не планировали их брать (на СВО – ред.), так и не будем планировать. У них все будет хорошо», — заявил Картаполов.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий и капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, ссылаясь на сообщения российского оборонного ведомства, заявлял, что призывники не будут направляться на службу в зону проведения специальной военной операции. При этом, если у срочников возникнет желание, они смогут подписать контракт по ходу службы.

Срочники, как и раньше, будут проходить службу в тех регионах, откуда призываются. При этом они будут, в основном, числится в тех частях, откуда ушло на фронт большее число их старших товарищей.

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Сикорский: несколько тысяч человек готовы вступить в Украинский легион в Польше
11 июля 2024, 10:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Уже несколько тысяч украинцев подали заявки на вступление в Украинский легион в Польше. Об этом рассказал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на саммите НАТО в Вашингтоне.
«Несколько тысяч уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными» — рассказал Сикорский.

Он уточнил, что после ротации, мобилизованные в Украинский легион мужчины, смогут вернуться обратно в Польшу.

Сикрский подчеркнул, что если подобные легионы появятся в каждой стране, то у Украины появилось бы еще несколько бригад.

Создание Украинского легиона анонсировалось три дня назад. Туда добровольно могут вступать украинцы, проживающие в Европе.

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На Украине планируют привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч заключённых

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На Украине планируют привлечь в ряды ВСУ около 15 тысяч заключённых
Министр юстиции Украины Малюська: в ВСУ могут набрать 15 тысяч заключенных
11 июля 2024, 10:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в ряды ВСУ могут набрать 15 тысяч заключенных. Об этом сообщает Financial Times.
Ожидается, что на службу в украинскую армию точно поступит 5 тысяч осужденных. По словам Малюськи, «при самых благоприятных обстоятельствах» эти показатели могут возрасти до 15 тысяч человек.

Он отметил, что в рамках инициативы заявления подали около 5200 тюремщиков. Из них 2872 человек были приняты в Вооруженные силы Украины. Уточняется, что 368 заключенных получили отказ по состоянию здоровья.

Украинский министр подчеркнул, что осужденные прибудут на линию боевого соприкосновения до конца лета текущего года.

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В Раде заявили о неисправности образцов западных систем ПВО
11 июля 2024, 09:32

Фото: istockphoto / Andrey Atanov

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что в связи с нехваткой запчастей для ремонта неисправных машин на Украине, приходится демонтировать детали с исправных автомобилей того же типа.
«Ситуация с ремонтами ужасающая, некоторые образцы западной техники [ПВО] уже все неисправны», — написала она в Telegram-канале.

Депутат Верховной Рады заявила, что на Украине для ремонта неисправных машин разбирают исправные аналоги, поэтому в армии всё меньше исправной техники. Такая техника перестаёт работать через пару месяцев после ремонта. Из-за такой ситуации Украина может потерять большинство систем ПВО по техническим причинам до конца года, если не будет систематизирована работа по ремонту и обслуживанию.

Она отметила, что у них небольшой запас ракет из-за скромных поставок со стороны партнёров. Сейчас на передовую отправляют военнослужащих из мобильных огневых групп ПВО. А на их места приходят потрепанные подразделения, которые были выведены для ротации.

Ранее Госсекретарь США Блинкен заявил о достаточности военной помощи Украине от Запада для удовлетворения её потребностей. Но до этого президент Украины Зеленский пожаловался, что обещанных систем ПВО для Киева недостаточно.

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Освобождение Евгеновки, серьёзное продвижение ВС РФ в Волчанске: Последние новости СВО
ВС РФ освободили Евгеновку в ДНР
11 июля 2024, 09:31

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России освободила село Евгеновка от украинских военных, продолжает штурмы Волчанска и Часов Яра и имеет тактические успехи на Покровском направлении, ежедневно продвигаясь на 200-300 метров вглубь обороны противника.
Последние новости с полей спецоперации на утро 11.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Покровское направление


Армия России освободила от ВСУ село Евгеновка на пути к Красноармейску. Перед этим бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль поселки Сокол и Восход. Украинский военный паблик Deep State подтверждает взятие Евгеновки российскими силами. Российская сторона официально данную информацию не подтверждала.

На данном направлении российские военные ведут активные боевые действия на всем участке фронта и ежедневно продвигаются примерно на 200-300 метров на отдельных участках, однако ВСУ активно сопротивляются и пытаются удержать свои позиции.

Также ВС РФ продолжают продвигаться к Новосёловке Первой, уже в ближайшее время за населенный пункт начнутся бои. Потеря ВСУ данного населенного пункта создаст кризис оборонительной линии ВСУ Новоселовка Первая — Яснобородовка.

Харьковское направление


Армия России серьезно продвинулась в центре Волчанска, противник потерпел неудачу в попытках выбить наши войска из города. ВС РФ смогли воспользоваться переброской резервов ВСУ, усилив натиск. Наши бойцы преодолели реку Волчья и уже создали плацдарм на западе города. Теперь бои ведутся у железнодорожной станции, а украинцы были вынуждены отступить с улиц Гагарина и Духовной на южный берег реки и уйти из центральных многоэтажек в частный сектор.

Однако ВСУ не оставляют попыток выбить ВС РФ с занятых позиций и постоянно предпринимают попытки контратаковать. Российские военные успешно отразили не менее трёх контратак противника у Тихого, Волчанска, Липцов, Глубокого. В наступление отправляется пехота ВСУ при поддержке артиллерии и дронов. Тем временем армия России наносит удары ФАБ с УМПК и УМПБ в глубь обороны врага.

Тем временем в Харьков прибыло несколько рот, состоящих из заключенных. Сейчас они проходят обучение под усиленной охраной и в ближайшее время будут направлены в горячие точки региона для контрнаступлений.

Торецкое направление


Здесь армия России продолжает проламывать оборону ВСУ, успешно продвигаясь в районе Нью-Йорка. Город практически превратился в руины под постоянными ударами ФАБ. Также российские военные смогли расширить зону контроля у Южного и Кирово. За счет подобных действий идет серьезный охват укрепрайона ВСУ. Наши бойцы успешно прорываются от Горловки к Торецку.

Купянское направление


Российские войска ведут бои на рубеже Синьковка — Лиман Первый и, по некоторым данным, расширили зону контроля в направлении Петропавловки, у Тернов, Макеевки (ЛНР) и Синьковки. Противник медленно отступает на более выгодные позиции, чтобы там организовать более устойчивую оборону.

Здесь наблюдается некоторая измотанность ВСУ, которые признают успехи ВС РФ, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По перехваченным данным, командование украинской группировки войск, отвечающее за Купянское направление, признает потерю ряда ключевых опорных пунктов, а также продвижение наших войск в районе Синьковки и Петропавловки», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Кроме того, из докладов украинского командования стало известно о низком морально-психологическом состоянии украинских боевиков.

Донецкое направление


ВСУ упорно удерживают позиции на окраине Константиновки. При этом ВС РФ наступают на Красногоровку с трёх сторон. На сегодняшний день под контролем противника осталось менее 1/4 города.

Тем временем в районе Карловки продолжаются тяжелые бои, российские войска штурмуют окраины населённого пункта и позиции ВСУ по обе стороны от водной преграды, пишет Telegram-канал «WarGonzo».

Часовоярское направление


Российские бойцы продолжают бои у Калиновки за выход к каналу Северский Донец – Донбасс и имеют некоторые тактические успехи. По позициям ВСУ активно работают средства дальнего поражения.

Клещеевка сейчас находится в серой зоне, а Андреевка – в полусерой. Пока российские силы в данные населенные пункты не заходят.

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#всу
#вс рф
#Харьков
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ВСУ в населенном пункте Новоселовка Первая в ДНР оказались в «клещах»
11 июля 2024, 09:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ оказались зажаты в «клещи» в районе населенного пункта Новоселовка Первая на Покровском направлении в Донецкой народной республике. Об этом агентству ТАСС сообщили в силовых структурах республики.
Собеседники издания рассказали, что противник на Покровском направлении находится в сложном положении. Ввиду обострившейся ситуации ВСУ стремятся покинуть населенный пункт и отходят небольшими группами.

Прежде сообщалось о непростой обстановке для ВСУ на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#всу
#сво
#вс рф
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В ВСУ признали потерю ключевых опорников на Купянском направлении
Марочко: командование группировки ВСУ признало успехи войск РФ под Купянском
11 июля 2024, 08:32

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Командование ВСУ, руководящее группировкой войск на Купянском направлении, признало успехи ВС РФ. Об этом агентству ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, противник перестал отрицать продвижение российской армии в районе Синьковки и Петропавловки, а также сообщил о потере ВСУ ряда ключевых опорных пунктов.

Марочко добавил, что ВС РФ удалось раздобыть данные, свидетельствующие о подавленном состоянии украинских военных, которые находятся в зоне боевых действий на Купянском участке фронта.

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#всу
#вс рф
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В Запорожской области взрывы разрушили объекты инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры
11 июля 2024, 08:18

Фото: iStock/Brad Kathrins

Утром 11 июля глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрыве на объекте инфраструктуры. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры», – опубликовал пост Федоров.

О том, какие именно объекты стали целью ВС РФ украинская сторона не сообщила. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Прежде сообщалось, что российская система ПВО минувшей ночью уничтожила пять украинских беспилотников над несколькими регионами. Так, ВСУ пытались атаковать дронами Брянскую, Тамбовскую, Тульскую и Московскую области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Стало известно, что могло предотвратить конфликт на Украине
Джон Болтон: если бы Украина была бы членом НАТО, то конфликта бы не произошло
11 июля 2024, 08:13

Фото: iStock/Silent_GOS

Будь Украина в составе НАТО, конфликта в этой стране бы не произошло. В этом уверен экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, его слова передает Welt.
«Я думаю, что самое главное — помнить об исторической ошибке, допущенной, когда Джордж Буш-младший предложил ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО в 2008 году, а ключевые союзники, такие как Германия и Франция, выступили против этого», — сказал Болтон.

По его словам, если бы Украину приняли в НАТО, то конфликт бы не произошёл. В качестве доказательства он привел вступление в альянс Финляндии и Швеции, которые поняли, что могут находиться в безопасности лишь в составе НАТО.

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В Харьков прибыло несколько рот ВСУ, состоящих из мобилизованных заключённых
Марочко: в Харьков прибыли украинские мобилизованные заключенные
11 июля 2024, 07:27

Фото: iStock/Olena_Z

В Харьков прибыло несколько рот ВСУ, которые состоят из мобилизованных заключенных. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В город Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, которые были призваны на воинскую службу из мест заключения. На данный момент сведений об отправке их на ЛБС нет, но, по имеющимся данным, они прибудут туда в краткосрочной перспективе», — рассказал Марочко ТАСС.

По его словам, сейчас мобилизованные заключенные проходят обучение под усиленной охраной.

Ранее французское издание Le Monde сообщало, что ряды ВСУ уже пополнились 5,5 тысячами заключенных. Они имеют те же права, что и рядовые военнослужащие, за исключением отпуска. Это связано с возможным риском побега заключенных.

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