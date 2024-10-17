В ГД внесут законопроект о приоритете детей медиков и педагогов в детсадах

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Депутаты Государственной Думы от ЛДПР, во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, планируют внести на рассмотрение законопроект, который предоставит медицинским и педагогическим работникам право на первоочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.
Документ находится в распоряжении РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, изменения будут внесены в Федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект предусматривает, что дети медицинских и педагогических работников, проработавших не менее трёх лет в государственных или муниципальных организациях, будут иметь приоритет на получение мест в детсадах по месту жительства.
Нилов подчеркнул, что дефицит специалистов в этих сферах требует не только повышения заработных плат, но и дополнительных социальных гарантий. Предоставление мест в детских садах для детей медиков и педагогов — одна из таких мер. Ранее подобные льготы уже были предоставлены сотрудникам полиции и военнослужащим.
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Согласно пояснительной записке, изменения будут внесены в Федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об образовании в Российской Федерации». Законопроект предусматривает, что дети медицинских и педагогических работников, проработавших не менее трёх лет в государственных или муниципальных организациях, будут иметь приоритет на получение мест в детсадах по месту жительства.
Нилов подчеркнул, что дефицит специалистов в этих сферах требует не только повышения заработных плат, но и дополнительных социальных гарантий. Предоставление мест в детских садах для детей медиков и педагогов — одна из таких мер. Ранее подобные льготы уже были предоставлены сотрудникам полиции и военнослужащим.
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Елена Перлова