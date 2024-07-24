В ГД ввели арест до 10 суток за использование гаджетов в зоне СВО

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Государственная Дума приняла поправку, согласно которой использование электронных устройств в зоне спецоперации будет считаться грубым дисциплинарным нарушением и может повлечь за собой арест на срок до 10 суток.
Изменения не касаются устройств, используемых для боевой работы, а направлены на обеспечение безопасности военнослужащих и их подразделений.
Поправками определено, что дисциплинарный арест может быть назначен не более чем на 15 суток.
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«Такое же наказание будет применяться за нарушение запрета на предоставление СМИ информации, которая позволяет определить принадлежность или предназначение военных. Также будет запрещено распространять информацию о деятельности военных, о дислокации или передислокации частей, которая не относится к государственной тайне», — сообщили в РБК.
Поправками определено, что дисциплинарный арест может быть назначен не более чем на 15 суток.
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Мира Полтева