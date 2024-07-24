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В ГД ввели арест до 10 суток за использование гаджетов в зоне СВО

24 июля 2024, 14:11
Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Государственная Дума приняла поправку, согласно которой использование электронных устройств в зоне спецоперации будет считаться грубым дисциплинарным нарушением и может повлечь за собой арест на срок до 10 суток.
Изменения не касаются устройств, используемых для боевой работы, а направлены на обеспечение безопасности военнослужащих и их подразделений.

«Такое же наказание будет применяться за нарушение запрета на предоставление СМИ информации, которая позволяет определить принадлежность или предназначение военных. Также будет запрещено распространять информацию о деятельности военных, о дислокации или передислокации частей, которая не относится к государственной тайне», — сообщили в РБК.



Поправками определено, что дисциплинарный арест может быть назначен не более чем на 15 суток.

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Стало известно, где подрабатывают летом российские подростки
Опрос: Подростки летом подрабатывают продавцами и официантами
24 июля 2024, 15:22

Фото: iStock/JackF

Опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские подростки летом в основном подрабатывают продавцами (13%), официантами (12%), а также расклейщиками объявлений (12%).
Кроме этих профессий среди подростков весьма популярны и та5кие специальности, как промоутеры, курьеры, работники в пунктах выдачи, комплектовщики товаров, аниматоры, работники кол-центров и другие.

Как пишет RT, основными целями подработки для подростков являются наличие карманных денег и накоплений.

А психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова раскрыла, как привить детям самостоятельность с раннего возраста. Так, она рекомендовала развивать навыки планирования, умение выстраивать и соблюдать последовательность, что можно делать с помощью игр. Кроме этого, специалист отметила, что уже в дошкольном возрасте для ребёнка можно выделить свою «зону ответственности» в рамках домашних дел.

«Пусть это будут полив цветов, уборка игрушек, приготовление завтрака, выбор вечернего досуга или уход за питомцем. Важно помнить, что дети учатся на примерах, поэтому сперва покажите правильный порядок действий, а затем следите за качеством их выполнения. Ребёнок сам увидит результат усилий», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Архипова.

Ранее психолог, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская заявила, что подростковые банды создаются из-за естественного желания подрастающих людей кооперироваться в группы.

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Россияне ответили, что вызывает негатив к компании при трудоустройстве
Опрос: Россиянам не нравится долгий ответ компаний
24 июля 2024, 15:02

Фото: iStock/fizkes

Опрос MANGO OFFICE показал, что 79% кандидатов на трудоустройство в крупные российские компании отметили, что негатив в отношении организации у них вызывает долгий ответ рекрутёра.
В то же время 80% респондентов признались, что готовы выбрать крупную компанию, рекрутёр которой отвечает быстрее компании-конкурента, а 96% опрошенных высказали мнение о том, что крупная организация должна сообщать кандидату о любых результатах собеседования.

«Наше исследование выявило важнейший инсайд для топ-менеджеров. Часть кадровых проблем скрыта на этапе общения рекрутёров и соискателей. Кандидаты считают, что крупные компании смогут намного быстрее нанимать сотрудников, если их рекрутеры будут отвечать быстрее и вежливее», — резюмировал в беседе с RT директор по продажам MANGO OFFICE Александр Шикинов.

В то же время начинающих бизнесменов пригласили на онлайн-семинар «Предпринимательские ошибки».

«Предпринимателям предлагают также бесплатное обучение в «Школе бизнеса МБМ». Онлайн-курс начинается 12 августа, а очные занятия пройдут с 19 по 23 августа. За пять дней участников научат искать и анализировать бизнес-идеи, дадут основы маркетинга, расскажут о юридических аспектах открытия и ведения своего дела и об особенностях бухгалтерского учёта», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы мэра Москвы.

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие.

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На берегах Большого Медвежьего озера в Щёлкове собрали более 50 мешков мусора
24 июля 2024, 14:56

Фото: Елена Катасонова

Всероссийскую экологическую акцию «Вода России» провели в Щёлкове: волонтёры и экологи навели порядок на берегах Большого Медвежьего озера. Они собрали там свыше 50 мешков мусора, передаёт корреспондент Елена Катасонова.
«Мы четвёртый год собираемся на акции «Вода России» и очищаем водоёмы нашего округа. В этот раз расчистили берега Большого Медвежьего озера. Рады, что сегодня к нам присоединились волонтёры, трудовой отряд из досугового центра «Навигатор», сотрудники спортивного клуба «Медвежьи Озёра» и команда от компании «Газпром», — сказал главный эксперт отдела экологии охраны окружающей среды администрации округа Щёлково Кирилл Цурков.
Участниками акции стали около 40 человек, они собрали более 50 мешков с различными отходами — бытовым мусором, пластиком, железом и стеклом.

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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» заработал прокат электровелосипедов
24 июля 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Пилотный проект по прокату электровелосипедов реализуется в Московской области, к нему присоединился и музей-заповедник «Горки Ленинские», расположенный в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Электровелосипеды — это прекрасное сочетание удобства и свободы передвижения. К тому же они вносят значительный вклад в улучшение экологии города. Мы всегда стремимся к повышению уровня комфорта для посетителей нашего музея-заповедника. В связи с этим рады объявить о запуске нового транспорта», – цитируются в сообщении слова директора музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгения Сарамуда.
Узнать всё о прокатных тарифах, а также арендовать электровелосипед можно через сайт «Велобайк» или с помощью приложения «Велобайк». Для людей с безлимитными проездным на общественном транспорте, а также студентов и школьников предусмотрены бесплатные поездки.

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«Забьется в угол и замолчит»: Психиатр раскрыл, как на детей влияют хоррор-квесты
Психиатр Теслер: хоррор-квесты могут травмировать и физически, и психологически
24 июля 2024, 14:22

Фото: iStock/tiratus phaesuwan

Долгое время хоррор-квесты остаются очень популярными в индустрии развлечений. Мнения у людей по поводу усовершененных «комнат страха» разделились: одни считают, что это опасно, а другие с удовольствием отпускают туда детей на праздники или просто так.
Психиатр, сексолог, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие хоррор-квесты пользуются большим спросом у детей, потому что они хотят эмоций.

«Дети считают, что они счастливые и бессмертные. Что если что-то с кем-то может случиться, с ними — никогда. У детей есть соревновательный момент, им хочется сделать то, что не могут сделать другие, то есть самореализация какая-то. К тому же, это дает ощущение тайны, как в книге Марка Твена «Том Сойер»: дети заблудились в пещере, и им было интересно, они готовы на любую авантюру. Они так тестируют окружающий мир и себя в этом мире», — объяснил эксперт.

Он добавил, что никогда нельзя быть полностью убежденным в безопасности подобных мероприятий, потому что они как американские горки или качели.

«С квестами до сих пор нет каких-то твердых правил, как они должны быть сертифицированы. Сразу вспоминается история из Краснодарского края, где погибли люди, потому что какая-то дверь была не открыта. Может произойти все, что угодно. Каждый создатель квеста стремится сделать его индивидуальным, лучшим, но не всегда учитываются правила безопасности», — предупредил психиатр.

По его словам, подобные квесты могут привести не только к физическим травмам, но и к психологическим искажениям.

«Дети могу реагировать по-разному: один будет рассказывать с радостью и интересом, а другой забьется в угол и замолчит, потому что темнота, страх или какие-то приведения могут произвести на него такое впечатление. Потом долго придется общаться с детским психиатром. Если ребенок боится, то родителям не нужно настаивать. Никого от этого страха не вылечить, можно только усугубить. Если ребенок после подобного квеста ведет себя неадекватно, то стоит его разговорить и пойти к специалисту», — поделился Александр Теслер.

Так же он подчеркнул, что за детей всегда несет ответственность семья, поэтому родители должны четко понимать, куда они отпускают своего ребенка и что там будет.

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Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях МЖД изменится 27-29 июля
24 июля 2024, 13:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения нескольких пригородных поездов, курсирующих на Белорусском и Савёловском направлениях, изменится 27-29 июля, изменения коснутся также электричек МЦД-1 и расписания аэроэкспрессов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Изменения связаны с работами на станции Лобня. Они будут проводиться с 2:30 27 июля до 2:30 29 июля. В это время на станции демонтируют несколько стрелочных переводов и участков путей и уложат новые пути», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 2:30 до 14:30 27 июля на станции проведут обновление цифровой системы управления движением.

Из-за этого на время работ в расписание электричек будут внесены существенные изменения: у некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Ряд поездов отменят.

Актуальное расписание пассажиры смогут посмотреть на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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В Испании не пустили фрегат «Штандарт» в порты
24 июля 2024, 13:49

Фото: istockphoto / Bborriss

Власти Испании отказались пускать в свои порты исторический фрегат «Штандарт», на котором находится российская команда. Об этом сообщил капитан корабля Владимир Мартусь в интервью РБК.
Фрегат «Штандарт» пересёк Бискайский залив и сейчас находится в территориальных водах Испании. В испанском городе Виго команда планировала принять участие в фестивале Iacobus Maris Route. Однако теперь эта возможность под вопросом.

«На борту «Штандарта» находятся 15 человек из семи стран. Среди них есть подростки — 13, 14 и 18 лет. По словам капитана, после четырёх дней перехода на корабле осталось мало еды и воды. Возможно, запасов хватит ещё на три или четыре дня. Сейчас команда не знает, что делать дальше», — говорится в материале.

Ранее власти Франции также отказались пускать «Штандарт» в свои порты. По словам главы ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жана-Поля Элькана, на борту корабля почти закончилась вода.

Проукраинские активисты просят запретить заход, стоянку и остановку корабля «Штандарт» в порту и на побережье Испании. Весной 2022 года из-за санкций порты ЕС запретили заход судов под российским флагом. Сейчас «Штандарт» ходит под флагом Островов Кука, но Россию это не смущает.

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Подмосковные старосты-иноагенты должны будут сложить полномочия
24 июля 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Если староста сельского населённого пункта Подмосковья получит статус иностранного агента, его полномочия будут досрочно прекращены. Соответствующие изменения в законодательство внесла в ходе 90-го заседания Мособлдума.
«Мы приводим наше региональное законодательство в соответствие с нормами федерального», – рассказал председатель Комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков.
Ранее Мособлдумой также были внесены изменения в законодательство, в соответствии с которыми иноагенты не могут принимать участие в выборах в Московской области.

Все эти меры направлены на то, чтобы не допустить иностранного влияния. Это же и относится к старостам. Они должны отвечать за интересы наших жителей, а не других государств, добавил Барсуков.

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#московская область
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ЕГЭ на 100 баллов сдали около 800 подмосковных школьников
24 июля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Итоги сдачи единого госэкзамена подвели в Московской области, на 100 баллов ЕГЭ сдали 783 подмосковных выпускника, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Количество стобалльников по сравнению с прошлым годом выросло почти на 30%. Наибольшее число выпускников со 100 баллами у нас по русскому языку – 209 человек. Также отличные результаты по математике – 122 стобалльника: втрое больше, чем год назад», — говорится в сообщении.
Стобалльников также стало больше среди сдавших ЕГЭ по физике, химии, английскому языку и истории.

В министерстве также отметили, что по сто баллов по двум предметам набрали в этом году 66 выпускников подмосковных школ, а по 300 баллов получили четыре человека.

Двух и более стобалльников в этом году подготовили 103 учителя, все они получат по 150 тысяч рублей.

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#подмосковье
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