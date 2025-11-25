В ГД заявили, что курсы молодых родителей в вузах смогут пройти не только студенты
Останина: депутаты помогут вузам провести курсы для молодых родителей
Госдума поможет Минобрнауки в 2026 году провести курсы молодых родителей и организации семейной жизни в университетах. Об этом заявила председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
Напомним, Минобрнауки планирует в следующем году организовать «школы молодых родителей» в высших учебных заведениях. Там студентам расскажут, как ухаживать за новорождённым, окажут помощь в организации семейной жизни и ведении бюджета. Кроме того, молодые люди смогут проконсультироваться у психологов, педиатров и репродуктологов.
«Приветствую инициативу и поддерживаю. Более того, наш комитет готов со своей стороны поучаствовать в реализации программы "школы будущих родителей". Подобный продуктивный опыт взаимодействия с Министерством у нас уже есть», — заявила Останина «Газете.Ru».
Она также добавила, что такие курсы должны пройти не только студенты, но и молодые преподаватели.
Тем временем доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в разговоре с Общественной Службой Новостей уточнил, что будущие родители должны перед зачатием проверить своё здоровье не позднее чем за три месяца до планирования беременности.
Женщинам необходимо посетить терапевта и гинеколога, а мужчинам — уролога-андролога и сдать спермограмму. Будущей маме стоит проверить уровень глюкозы и гормонов, витамина D, железа, фолиевой кислоты, сдать анализы на свертываемость крови, гепатиты, сифилис, ВИЧ-инфекцию и на TORCH-инфекции.
«И, думаю, не нужно напоминать про необходимость ведения здорового образа жизни для будущих родителей. Отказ от вредных привычек, правильное питание и физическая активность являются важными компонентами подготовки», — заключил Еделев.