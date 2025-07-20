В Германии генерал бундесвера Фройдинг призвали бомбить российские аэродромы
Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг предложил Украине наносить удары по российским аэродромам для укрепления позиций в воздухе. Об этом он сказал в эфире официального YouTube-канала вооруженных сил Германии.
Военный отметил, таким образом можно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российской армии вообще не раскрывался.
«Возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы», — сказал генерал.
К тому же Фройдинг предложил наносить удары по оборонно-промышленным предприятиям РФ. Это он объясняет тем, что Москва добилась значительного прогресса в производстве ракет, в связи с чем важно найти способы ограничить подъем в данной сфере.
Еще ранее Фройдинг предлагал предоставить Украине дальнобойное вооружение для нанесения ударов вглубь РФ. При этом Россия уже не раз заявляла о том, что не считает Европу своим врагом, а лишь экономическим партнером.