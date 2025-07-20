В Германии генерал бундесвера Фройдинг призвали бомбить российские аэродромы

20 июля 2025, 06:16

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Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг предложил Украине наносить удары по российским аэродромам для укрепления позиций в воздухе. Об этом он сказал в эфире официального YouTube-канала вооруженных сил Германии.





Военный отметил, таким образом можно повлиять на то, чтобы наступательный потенциал российской армии вообще не раскрывался.





«Возможность, конечно, заключается в том, чтобы самим проводить наступательные противовоздушные операции с использованием средств дальнего действия, средств воздушной войны — самолетов, которые наносят удары по аэродромам еще до того, как эти средства могут быть использованы», — сказал генерал.