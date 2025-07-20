Достижения.рф

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

Фото: iStock/skyNext

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.



Как отмечает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале, мера введена для обеспечения безопасности полетов. На данный момент соответствующие ограничение действуют в столичном аэропорту Шереметьево.

На фоне этого известно, что Подмосковье отбивает атаку вражеских беспилотников. Момент уничтожения дрона попал на видео в Истре. На кадрах видно, как выпущенная ракета ударяет по БПЛА.

Иван Мусатов

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