В Геленджике пациенты просто так отдали стоматологу 1 миллион рублей
В Геленджике 42-летнего стоматолога подозревают в мошенничестве — он получил от семи пациентов предоплату на общую сумму более одного миллиона рублей, но медицинские услуги так и не оказал. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Как сообщили в полиции, мужчина работал врачом в частной стоматологии и брал деньги за лечение, которое не собирался проводить. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Сейчас следователи устанавливают возможные другие эпизоды обмана. Полицейские призывают пострадавших обратиться с заявлением.
