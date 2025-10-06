В Геленджике пациенты просто так отдали стоматологу 1 миллион рублей

06 октября 2025, 22:00

В Геленджике стоматолог обманул пациентов на 1 миллион рублей

Фото: Istock / LOUOATES

В Геленджике 42-летнего стоматолога подозревают в мошенничестве — он получил от семи пациентов предоплату на общую сумму более одного миллиона рублей, но медицинские услуги так и не оказал. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».