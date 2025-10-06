В Сочи предупредили о военных стрельбах в акватории на Морском порту
В акватории Сочи 6–7 октября пройдут учебные военные стрельбы
6 октября с 20:00 до 23:00, а 7 октября с 09:00 до 12:00 в акватории Сочи на траверзе Морского порта пройдут учебные военные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Мэрия попросила жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к ограничениям и напомнила, что регулярная отработка действий военных обеспечивает безопасность всех участников.
«Просим отнестись с пониманием. Регулярная отработка действий - залог нашей общей безопасности», — сказали в мэрии.Во время стрельб будут действовать специальные меры предосторожности, чтобы минимизировать риск для гражданских лиц и транспорта в прибрежной зоне.