В Сочи предупредили о военных стрельбах в акватории на Морском порту

06 октября 2025, 20:30

В акватории Сочи 6–7 октября пройдут учебные военные стрельбы

Фото: Istock / Ivan Katsarov

6 октября с 20:00 до 23:00, а 7 октября с 09:00 до 12:00 в акватории Сочи на траверзе Морского порта пройдут учебные военные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.





Мэрия попросила жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к ограничениям и напомнила, что регулярная отработка действий военных обеспечивает безопасность всех участников.





«Просим отнестись с пониманием. Регулярная отработка действий - залог нашей общей безопасности», — сказали в мэрии.