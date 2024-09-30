В Генштабе назвали особенность осеннего призыва 2024

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Призывники, которые во время осенней призывной кампании окажутся не согласны с решениями комиссии, смогут обжаловать их в досудебном порядке, в том числе через портал «Госуслуг». Об этом в ходе брифинга заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Напомним, что осенний призыв стартует 1 октября, а завершится 31 декабря.
Цимлянский подчеркнул, что нынешняя призывная кампания будет иметь особенности, по сравнению с предыдущими. В частности, призывники смогут подать жалобу на работу призывной комиссии в онлайн-форме через портал «Госуслуг».
Также обжаловать решение можно через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления услуг гражданам в письменной форме на бумажном носителе при личном прибытии в центр.
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Цимлянский подчеркнул, что нынешняя призывная кампания будет иметь особенности, по сравнению с предыдущими. В частности, призывники смогут подать жалобу на работу призывной комиссии в онлайн-форме через портал «Госуслуг».
Также обжаловать решение можно через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления услуг гражданам в письменной форме на бумажном носителе при личном прибытии в центр.
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Анастасия Чинкова