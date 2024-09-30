В Генштабе РФ рассказали о службе срочников на СВО

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Призывники осеннего призыва не будут принимать участие в спецоперации. Такое заявление сделал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в рамках брифинга по осеннему призыву.
По его словам, призывники будут проходить военную службу на территории России.
Он уточнил, что треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, откуда после получения военно-учетной специальности, будут направлены в войска.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы грядущего осеннего призыва не будут отправлять на спецоперацию.
Напомним, осенний призыв в России начинается 1 октября.
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«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — заявил Цимлянский.
Он уточнил, что треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, откуда после получения военно-учетной специальности, будут направлены в войска.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы грядущего осеннего призыва не будут отправлять на спецоперацию.
Напомним, осенний призыв в России начинается 1 октября.
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Элина Позднякова