В Госдуме рассказали детали повесток в осенний призыв

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бумажные и электронные повестки могут приходить осенью, пока реестр воинского учета находится в тестовом режиме. Слова Картаполова цитирует РИА Новости.
Картаполов ответил на вопрос о том, могут ли пойти повестки в электронном и бумажном форматах, пока реестр находится в тестовом режиме.
Осенняя призывная кампания традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря.
Ранее депутат рассказал об условиях осеннего призыва в России. По его словам, осенний призыв будет проходить по старым правилам.
Ранее он сообщил, что предлагается передать единый цифровой реестр воинского учета в ведение Министерства обороны. Изменения носят технический характер и будут внесены в нормативный документ по осуществлению проекта.
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«Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет», – раскрыл депутат подробности.
Осенняя призывная кампания традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря.
Ранее депутат рассказал об условиях осеннего призыва в России. По его словам, осенний призыв будет проходить по старым правилам.
Ранее он сообщил, что предлагается передать единый цифровой реестр воинского учета в ведение Министерства обороны. Изменения носят технический характер и будут внесены в нормативный документ по осуществлению проекта.
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Александр Климов