В Генштабе раскрыли дату начала осеннего призыва в России
Заместитель начальника Главного организационно‑мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский объявил, что осенний призыв на срочную военную службу начнётся 1 октября. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
По словам военного, предшествующий весенний призыв выполнили в полном объёме: в войска направили 160 тыс. человек. Эти показатели, как отметил представитель Генштаба, отражают выполнение плановых задач комплектования вооружённых сил в установленный срок.
Организацию и проведение призыва, согласно заявлению, обеспечивают региональные военные комиссариаты совместно с органами местного самоуправления и соответствующими структурами. Проводится медицинское освидетельствование призывников, оформляются необходимые документы и решаются вопросы отправки молодых людей для прохождения срочной службы по распределению.
Подробный график, адреса и порядок уведомления призывников, дополнительные разъяснения по возрастным и иным критериям будут публиковаться военными комиссариатами и официальных источниках власти ближе к началу призыва.
