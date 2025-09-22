В Генштабе раскрыли дату начала осеннего призыва в России

22 сентября 2025, 13:14

Цимлянский: осенний призыв на срочную службу начнется 1 октября

Фото: istockphoto/scaliger

Заместитель начальника Главного организационно‑мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский объявил, что осенний призыв на срочную военную службу начнётся 1 октября. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.