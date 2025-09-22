В России одобрили ужесточение мер против уклонистов

22 сентября 2025, 08:26

Кабмин РФ поддержал законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Фото: iStock/Pavel Starikov

Правительство РФ в целом поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. Однако его принятие станет возможным при доработке некоторых положений, сообщает ТАСС, ссылаясь на официальный отзыв Кабмина.





Как говорится в документе, новые граждане России обязаны в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на портале «Госуслуги». При нарушении этих сроков будет выноситься «заключение об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету».



В течение пяти дней военкомат направит уклониста в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства. Однако, если за 30 дней человек выполнит требования постановки на учет, заключение отменят. Повторно обратиться за получением гражданства можно будет только через три года.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — сказано в сообщении.