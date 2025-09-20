20 сентября 2025, 17:57

Фото: Istock/ Oleg Elkov

В России стартует осенняя призывная кампания. С 1 октября по 31 декабря тысячи молодых россиян отправятся на срочную военную службу. Традиционный трехмесячный период начнется после подписания президентского указа, который официально утвердит сроки и рамки призыва. Что нужно знать о предстоящем призыве, кто подлежит мобилизации в армию в этом году, а кто имеет право на отсрочку — в материале «Радио 1».





Содержание Когда начнется осенний призыв в России в 2025 году Кого призовут в армию осенью 2025 Категории годности: кого могут не призвать в армию Как призывники получают повестки в 2025 году Кто имеет право на отсрочку от армии Кто не подлежит призыву в армию в России Что такое альтернативная гражданская служба (АГС)



Когда начнется осенний призыв в России в 2025 году

Для сельских жителей, занятых на посевных и уборочных работах, призыв проводится с 15 октября по 31 декабря.

Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему районов призыв осуществляется с 1 ноября по 31 декабря.

Кого призовут в армию осенью 2025

Фото: Минобороны РФ



Категории годности: кого могут не призвать в армию

Категория «А» — полностью годен к военной службе. Призывник направляется в армию в рамках очередного призыва.

Категория «Б» — годен с незначительными ограничениями. Призывник не может служить в ВДВ или спецназе, но может быть направлен в другие рода войск.

Категория «В» — ограниченно годен. Призывник освобождается от срочной службы, но может быть призван на военные сборы или мобилизован в случае начала войны.

Категория «Г» — временно не годен. Предоставляется отсрочка для лечения или реабилитации (например, после операции).

Категория «Д» — не годен. Призывник полностью освобождается от военной службы и снимается с воинского учета.

Как призывники получают повестки в 2025 году

Фото: Istock/ Diy13



Кто имеет право на отсрочку от армии

Фото: Минобороны РФ



Постоянный уход за больным родственником.

Опекунство над несовершеннолетними братьями или сестрами.

Воспитание ребенка без матери.

Наличие двух и более детей.

Наличие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

Беременность жены (срок не менее 22 недель).

Очное обучение в образовательных учреждениях.

Работа в аккредитованных IT-компаниях по специальности.

Служба в правоохранительных органах или войсках Росгвардии, таможне или ФСИН.

Кто не подлежит призыву в армию в России

Фото: Istock/ Rattankun Thongbun



Признанным непригодными по здоровью (категории «В» и «Д»).

Прошедшим военную службу.

Имеющим ученую степень.

Сыновьям или братьям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы.

отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.

Что такое альтернативная гражданская служба (АГС)

Фото: Istock/ JackF





До 1 апреля — для граждан, которые должны быть призваны в октябре-декабре текущего года.

До 1 октября — для граждан, которые должны быть призваны в апреле-июне следующего года.

В случае преждевременного прекращения отсрочки от призыва заявление можно подать в течение 10 дней после окончания основания для отсрочки.

Оплачиваемая трудовая деятельность — заработная плата соответствует МРОТ субъекта РФ.

Трудовые права и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Жизнь в привычных условиях — возможность проживания дома или предоставление отдельного жилья.

Оплачиваемые отпуска и выходные дни.

Возможность обучения без отрыва от службы (на заочной или очно-заочной форме).

Трудовой стаж — время прохождения службы засчитывается в общий трудовой стаж.