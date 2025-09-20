Осенний призыв 2025 в России: Электронные повестки, основания для отсрочки и ответственность за уклонение от обязанностей
В России стартует осенняя призывная кампания. С 1 октября по 31 декабря тысячи молодых россиян отправятся на срочную военную службу. Традиционный трехмесячный период начнется после подписания президентского указа, который официально утвердит сроки и рамки призыва. Что нужно знать о предстоящем призыве, кто подлежит мобилизации в армию в этом году, а кто имеет право на отсрочку — в материале «Радио 1».
Когда начнется осенний призыв в России в 2025 году
Осенний призыв в России в 2025 году начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Однако для некоторых категорий граждан установлены особые сроки:
- Для сельских жителей, занятых на посевных и уборочных работах, призыв проводится с 15 октября по 31 декабря.
- Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему районов призыв осуществляется с 1 ноября по 31 декабря.
Эти сроки соответствуют установленному графику, который регулируется указом президента России. Традиционно осенний призыв проходит менее интенсивно по сравнению с весенним. Например, весной 2025 года было призвано 160 000 человек, в то время как осенний призыв, как ожидается, будет насчитывать около 133 000–135 000 граждан.
Кого призовут в армию осенью 2025
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые не имеют отсрочки или освобождения от военной службы и не пребывают в запасе. С 1 января 2024 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые подняли верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. Это связано с мерами по укреплению обороноспособности страны и расширению кадрового резерва Вооруженных Сил РФ.
Категории годности: кого могут не призвать в армию
Категория годности к военной службе определяется по результатам медицинского освидетельствования, которое проходят все призывники. Медицинская комиссия включает осмотр семью специалистами: терапевтом, офтальмологом, неврологом, отоларингологом, стоматологом, психиатром и хирургом.
Категории годности и их значение:
- Категория «А» — полностью годен к военной службе. Призывник направляется в армию в рамках очередного призыва.
- Категория «Б» — годен с незначительными ограничениями. Призывник не может служить в ВДВ или спецназе, но может быть направлен в другие рода войск.
- Категория «В» — ограниченно годен. Призывник освобождается от срочной службы, но может быть призван на военные сборы или мобилизован в случае начала войны.
- Категория «Г» — временно не годен. Предоставляется отсрочка для лечения или реабилитации (например, после операции).
- Категория «Д» — не годен. Призывник полностью освобождается от военной службы и снимается с воинского учета.
Как призывники получают повестки в 2025 году
Система вручения повесток в России в 2025 году претерпела значительные изменения. Традиционные бумажные повестки теперь дополнены электронными аналогами, имеющими равную юридическую силу. Эти изменения направлены на повышение эффективности призывной системы и минимизацию случаев уклонения от военной службы. В статье подробно разберем все способы получения повесток, их юридические последствия и практические рекомендации для призывников.
С 2025 года основным способом оповещения призывников стали электронные повестки. Их можно получить через портал «Госуслуги» — документ отображается в личном кабинете в разделе «Уведомления». Также повестки доступны на специализированном портале «реестрповесток.рф», для доступа к которому требуется авторизация через учётную запись «Госуслуг». Для жителей Москвы действует портал mos.ru.
Несмотря на развитие цифровых технологий, продолжает применяться традиционный способ вручения повесток — в бумажной форме. Личное вручение осуществляется сотрудниками военкомата, руководителями организаций или учебных заведений, а также главами местных администраций в сельской местности. Если повестка отправляется заказным письмом через «Почту России», подтверждением её получения считается отметка почтового отделения о доставке.
За уклонение от явки по повестке предусмотрена ответственность. Если вы не явитесь без уважительной причины, вам грозит штраф в размере от 10 000 до 30 000 рублей.
Кроме того, предусмотрены дополнительные штрафы за следующие нарушения:
- Несообщение об изменении места жительства, работы или семейного положения — от 1 000 до 5 000 рублей.
- Несообщение о выезде за границу на срок более 6 месяцев — от 5 000 до 15 000 рублей.
- Потеря или повреждение документов воинского учёта — от 3 000 до 5 000 рублей.
Систематическое уклонение от призыва (статья 328 УК РФ) грозит штрафом до 200 000 рублей или в размере дохода за 18 месяцев, принудительными работами до 2 лет, арестом до 6 месяцев и лишением свободы до 2 лет.
Если вы не явитесь в течение 20 дней с установленной даты, автоматически вступают в силу запреты на выезд за границу и на управление транспортными средствами. Также накладываются ограничения на регистрацию имущества и сделок с ним, запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и отказ в выдаче кредитов.
Кто имеет право на отсрочку от армии
Федеральный закон №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года предусматривает ряд оснований для отсрочки от призыва на военную службу.
Основания для отсрочки:
- Постоянный уход за больным родственником.
- Опекунство над несовершеннолетними братьями или сестрами.
- Воспитание ребенка без матери.
- Наличие двух и более детей.
- Наличие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.
- Беременность жены (срок не менее 22 недель).
- Очное обучение в образовательных учреждениях.
- Работа в аккредитованных IT-компаниях по специальности.
- Служба в правоохранительных органах или войсках Росгвардии, таможне или ФСИН.
Кто не подлежит призыву в армию в России
Освобождение от службы предоставляется гражданам:
- Признанным непригодными по здоровью (категории «В» и «Д»).
- Прошедшим военную службу.
- Имеющим ученую степень.
- Сыновьям или братьям военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы.
- отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
Что такое альтернативная гражданская служба (АГС)
АГС — это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемый гражданами взамен военной службы по призыву. Это не военная служба в гражданской форме, а именно альтернативный вариант выполнения конституционной обязанности, который реализуется через работу в государственных учреждениях и организациях.
Право на замену военной службы альтернативной гражданской закреплено в части 3 статьи 59 Конституции РФ, где указано: «Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену её альтернативной гражданской службой». Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы прохождения АГС, является Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе».
Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию или он относится к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Для реализации права на АГС необходимо строго соблюдать установленные законом сроки подачи заявления:
- До 1 апреля — для граждан, которые должны быть призваны в октябре-декабре текущего года.
- До 1 октября — для граждан, которые должны быть призваны в апреле-июне следующего года.
- В случае преждевременного прекращения отсрочки от призыва заявление можно подать в течение 10 дней после окончания основания для отсрочки.
Альтернативная гражданская служба имеет значительные отличия от военной службы:
- Оплачиваемая трудовая деятельность — заработная плата соответствует МРОТ субъекта РФ.
- Трудовые права и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
- Жизнь в привычных условиях — возможность проживания дома или предоставление отдельного жилья.
- Оплачиваемые отпуска и выходные дни.
- Возможность обучения без отрыва от службы (на заочной или очно-заочной форме).
- Трудовой стаж — время прохождения службы засчитывается в общий трудовой стаж.
Ограничения на АГС:
- Запрет на увольнение по собственному желанию
- Невозможность отказаться от предложенной работы
- Запрет на совместительство — нельзя работать по совместительству в других организациях