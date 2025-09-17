В Госдуме одобрили круглогодичный призыв

17 сентября 2025, 13:07

Картаполов: оборонный комитет Госдумы одобрил проект о круглогодичном призыве

Фото: istockphoto/Irina Guzovataya

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о круглогодичном призыве и рекомендовал принять его в первом чтении. Об этом сообщил депутат Андрей Картаполов РИА Новости.