В Госдуме одобрили круглогодичный призыв
Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о круглогодичном призыве и рекомендовал принять его в первом чтении. Об этом сообщил депутат Андрей Картаполов РИА Новости.
По его словам, инициатива идет «навстречу призывникам» и упорядочит работу военкоматов. Новобранцев будут отправлять на службу в установленные законом сроки. Госдума может рассмотреть проект в первом чтении в течение недели, начиная с 22 сентября.
Авторы законопроекта, внесённого в Госдуму 22 июля, заявили, что переход на 12‑месячный формат позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва. Картаполов пояснил, что существующая система весенних и осенних призывов устарела и в условиях цифровой эпохи требует каждые полгода издания практически дублирующих приказов.
При этом член комитета Виктор Соболев в июле предлагал сократить сроки призыва до одного месяца, ссылаясь на практику советского периода. Он отметил малую загруженность военкоматов.
Читайте также: