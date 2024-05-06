В Георгиевском храме Павловского Посада провели первую литургию

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Первая литургия прошла в новом Георгиевском храме в Павловском Посаде в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, богослужение провёл епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Благодарю многоуважаемого владыку за неравнодушие и заботу о нашем округе. Мы верим, что храм Георгия Победоносца укрепит нашу веру в неминуемой победе над фашизмом», — сказал глава округа Денис Семёнов.Строительство храма было начато в парке Победы в 2022 году, купол и крест на здание водрузили в мае 2023 года. Сейчас работы по строительству, а также благоустройству прилегающей территории близятся к завершению. Службы в храме уже проводятся.
Читайте также:
Патриарх Кирилл помолился о защите «священных пределов» России
РПЦ высказалась о пасхальном перемирии в зоне СВО
В РПЦ заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции
Лев Каштанов