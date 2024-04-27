РПЦ высказалась о пасхальном перемирии в зоне СВО

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Попытки к установлению перемирия с украинской стороной бессмысленные, поэтому РПЦ больше не предпринимает их. Об этом сообщил заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что ранее РПЦ неоднократно призывала Украину к перемирию на время проведения богослужений в честь церковных торжеств. Кипшидзе напомнил, что такое предложение прежде было озвучено в 2023 году в канун Рождества.
Однако власти Украины не отреагировали на инициативу, тем самым выразив непонимание.
Мирные инициативы имеют смысл тогда, когда противоположная сторона относится к ним с пониманием, заключил Кипшидзе.
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Однако власти Украины не отреагировали на инициативу, тем самым выразив непонимание.
Мирные инициативы имеют смысл тогда, когда противоположная сторона относится к ним с пониманием, заключил Кипшидзе.
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Анастасия Хохлова