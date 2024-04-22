В России заявили о нехватке священников в зоне специальной военной операции

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В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине недостает около 1300 штатных священнослужителей, работающих вместе с военнослужащими. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Кирилл в программе на телеканале «Россия 24».
«Необходима большая реформа. <...> Нужен совершенно новый правовой статус. Нужно этих священников подготовить – это тоже серьезный вопрос», – заявил он.
По его словам, в Русской православной церкви (РПЦ) в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции работают 309 капелланов. Кроме того, службы проводят священники-добровольцы, которые составляют около 60-70 процентов всех представителей РПЦ в зоне боевых действий.
Всего, по словам митрополита, в зоне боевых действий находится около 1000 священнослужителей – как штатных, так и добровольцев. Шесть из них погибли, восемь получили ранения.
Ранее священник рассказал о деятельности сатанистов в рядах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Александр Климов