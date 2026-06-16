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В Германии голый мужчина забрался в постель к молодоженам посреди ночи

Фото: iStock/Reinhard Krull

В Мюнхене полуобнаженный мужчина посреди ночи проник в спальню к молодой паре и залез к ним в кровать. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на местную полицию.



Неизвестный снял штаны и забрался в постель, где спали 20-летняя девушка и 24-летний парень. Между мужчинами вспыхнул конфликт, шум от которого разбудил 55-летнего отца немки. Втроем домочадцы смогли задержать незваного гостя и вызвать полицию.

Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, находившийся в психически нестабильном состоянии. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и незаконном проникновении. Как именно он попал в чужой дом, пока не выяснили.

Немца временно арестовали и поместили в психиатрическую клинику. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Лидия Пономарева

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