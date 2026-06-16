Пассажиры находились двое суток в аэропорту без еды и воды

16 июня 2026, 18:40

Пассажиры спали на полу сочинского аэропорта двое суток из-за задержки рейса

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В аэропорту Сочи сложилась критическая ситуация с вылетом рейса в Северную столицу. Об этом стало известно 16 июня.