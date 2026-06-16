Пассажиры находились двое суток в аэропорту без еды и воды
В аэропорту Сочи сложилась критическая ситуация с вылетом рейса в Северную столицу. Об этом стало известно 16 июня.
По информации, опубликованной в Telegram-канале «Осторожно, новости», путешественники ожидают отправления с 15 июня, однако время вылета неоднократно переносится. Изначально самолет должен был отправиться в 13:00, но с тех пор график постоянно корректируется в сторону увеличения задержки.
Вместе с тем другие воздушные суда покидают аэропорт по расписанию. Пассажиры сообщают, что за время ожидания им пришлось пережить четыре отмены посадки из-за угрозы безопасности и две эвакуации.
Ситуацию усугубляет отсутствие информации от авиаперевозчика — объявления о новом времени вылета поступают каждый час, однако содержательных разъяснений пассажирам не дают. Кроме того, большинство ожидающих рейса не обеспечены питанием и водой. Как отмечают очевидцы, ваучеры на горячее не получил никто, а места в гостинице предоставили лишь избранным. Остальные вынуждены ночевать прямо на полу в здании терминала.
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