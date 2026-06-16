У пожарного остановилось сердце, и он увидел рай
The Mirror: переживший остановку сердца пожарный в Швеции увидел рай
Бывший пожарный Лассе Густавсон, получивший тяжёлые травмы при взрыве газа во время дежурства, поделился историей своего мистического опыта. Мужчина утверждает, что после остановки сердца он побывал в ином мире. Об этом сообщает The Mirror.
Трагедия произошла, когда Густавсон и его коллега прибыли на вызов. В результате взрыва оба получили сильные ожоги. Напарник пожарного скончался, а у самого Лассе остановилось сердце.
Очнувшись спустя два месяца комы, мужчина рассказал, что всё это время находился в умиротворяющем месте. По его описанию, он стоял на горном хребте, справа от которого простиралась долина с нетронутой природой, а внизу текла река.
«Это было похоже на летний полдень. Было спокойно. Температура была комфортной. Я не замерзал. Не было слишком жарко», — вспоминает Густавсон.Через четыре года после происшествия он вернулся на службу в пожарную часть, но уже в новом качестве — стал помогать людям, пережившим тяжёлые травмы. Сам мужчина признаётся, что этот опыт кардинально изменил его взгляд на жизнь: он понял, что истинное предназначение человека — найти своё призвание и делиться его плодами с окружающими. Именно это, по его словам, и побудило его поддерживать тех, кто столкнулся с подобными испытаниями.