У пожарного остановилось сердце, и он увидел рай

16 июня 2026, 18:59

The Mirror: переживший остановку сердца пожарный в Швеции увидел рай

Фото: istockphoto/grafoto

Бывший пожарный Лассе Густавсон, получивший тяжёлые травмы при взрыве газа во время дежурства, поделился историей своего мистического опыта. Мужчина утверждает, что после остановки сердца он побывал в ином мире. Об этом сообщает The Mirror.





Трагедия произошла, когда Густавсон и его коллега прибыли на вызов. В результате взрыва оба получили сильные ожоги. Напарник пожарного скончался, а у самого Лассе остановилось сердце.



Очнувшись спустя два месяца комы, мужчина рассказал, что всё это время находился в умиротворяющем месте. По его описанию, он стоял на горном хребте, справа от которого простиралась долина с нетронутой природой, а внизу текла река.



