Женщина продала собственного ребенка за 38 тысяч рублей

16 июня 2026, 19:11

Жительница Индии продала двухмесячную дочь из-за финансовых трудностей

Фото: iStock/undefined undefined

Полиция индийского округа Тирупаттур задержала мать, продавшую двухмесячную дочь из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает издание The Times of India.