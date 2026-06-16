Женщина продала собственного ребенка за 38 тысяч рублей
Полиция индийского округа Тирупаттур задержала мать, продавшую двухмесячную дочь из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает издание The Times of India.
35-летняя С. Джабина, муж которой является инвалидом, родила девочку два месяца назад. Знакомый Рашид А. убедил женщину, что продажа младенца поможет семье справиться с безденежьем. 20 мая он заплатил ей 50 тысяч рупий (около 38 тысяч рублей) и забрал ребенка.
Когда муж начал расспрашивать о пропавшей дочери, Джабина давала противоречивые ответы, а затем попросила приятеля вернуть девочку, но получила отказ. Тогда женщина обратилась в полицию.
Правоохранители выяснили, что Рашид передал младенца другу-водителю. Тот через знакомых в больнице вышел на бездетную пару — 33-летнего Сатиша и 27-летнюю Харини, которые выкупили ребенка.
По делу о торговле детьми арестовали шесть человек, включая мать и супругов-покупателей. Расследование продолжается.
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