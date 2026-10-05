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В Германии местные жители стали массово собирать грибы на кладбищах

Bild: в Германии жители массово собирают грибы на кладбищах
Фото: iStock/Eileen Kumpf

Жители Германии массово собирают грибы на могилах. Об этом информирует Bild.



Глава Общества немецких кладбищенских садоводов Михаэль Балленбергер отметил, что традиционное представление о кладбище как о сугубо закрытом и печальном месте постепенно трансформируется. Сегодня многие посещают кладбища для пробежек, наслаждаются кофе или даже занимаются сбором грибов на участках, где уже нет действующих захоронений, пояснил он.

Например, на кладбище Урненхайн в Дрездене уже несколько лет разрешено собирать грибы. На территории площадью около семи гектаров произрастает 122 вида грибов, включая подберезовики и подосиновики.

Однажды, по приглашению администрации, на это кладбище одновременно пришли около 100 грибников. Эксперты объясняют обилие грибов наличием смешанных посадок лиственных и хвойных деревьев, что создает благоприятные условия для их роста.

На отдельных кладбищах также выращивают съедобные растения. По словам Балленбергера, такие инициативы демонстрируют более свободное отношение общества к способам переживания утраты.

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Екатерина Коршунова

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