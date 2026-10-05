В Германии местные жители стали массово собирать грибы на кладбищах
Жители Германии массово собирают грибы на могилах. Об этом информирует Bild.
Глава Общества немецких кладбищенских садоводов Михаэль Балленбергер отметил, что традиционное представление о кладбище как о сугубо закрытом и печальном месте постепенно трансформируется. Сегодня многие посещают кладбища для пробежек, наслаждаются кофе или даже занимаются сбором грибов на участках, где уже нет действующих захоронений, пояснил он.
Например, на кладбище Урненхайн в Дрездене уже несколько лет разрешено собирать грибы. На территории площадью около семи гектаров произрастает 122 вида грибов, включая подберезовики и подосиновики.
Однажды, по приглашению администрации, на это кладбище одновременно пришли около 100 грибников. Эксперты объясняют обилие грибов наличием смешанных посадок лиственных и хвойных деревьев, что создает благоприятные условия для их роста.
На отдельных кладбищах также выращивают съедобные растения. По словам Балленбергера, такие инициативы демонстрируют более свободное отношение общества к способам переживания утраты.
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