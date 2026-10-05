Назван часто игнорируемый признак рака груди
Онколог Ханна Нотон назвала женщинам наиболее часто игнорируемый признак рака молочной железы. Об этом информирует Parade.
По словам специалиста, рак молочной железы не всегда сопровождается ощутимым новообразованием. В связи с этим она советовала не игнорировать появившиеся на коже груди ямочки или складки. Заболевание может вызывать деформацию окружающих тканей молочной железы и поддерживающих структур, что приводит к изменению формы груди и появлению углублений. Эти изменения могут быть незаметны на ощупь, но проявляться визуально, пояснила Нотон.
Онколог отметила, что подобные изменения могут проявляться в виде небольшой вмятины на груди, которая становится более выраженной при определенных движениях, например, при поднятии рук. Важно понимать, что наличие ямочки на коже не обязательно сопровождается болевыми ощущениями, заключила она.
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