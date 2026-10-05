Назван часто игнорируемый признак рака груди

05 октября 2026, 18:51

Врач Нотон: Ямочки и складки на груди могут быть признаками рака молочной железы

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Онколог Ханна Нотон назвала женщинам наиболее часто игнорируемый признак рака молочной железы. Об этом информирует Parade.