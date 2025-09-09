В Германии нашли останки птерозавров, погибших при шторме 150 млн лет назад
Британские палеонтологи обнаружили в Германии окаменелые останки двух молодых птерозавров, погибших почти 150 миллионов лет назад. Об этом пишет журнал Current Biology.
Находку сделали в известняковых отложениях Зольнхофена — древней тропической лагуны, где сохранилось немало следов организмов того времени. Ученые выяснили, что оба динозавра получили одинаковые травмы: перелом плечевой кости крыла. Характер повреждений говорит о том, что они пострадали от сильной скручивающей силы.
Специалисты предполагают, что детеныши рептилий стали жертвами шторма. Сначала ветер сломал их крылья, затем они с большой высоты рухнули в воду. Тела «летающих ящеров» оказались погребены поднятым осадком.
Останки принадлежат виду Pterodactylus antiquus — птерозаврам, размах крыльев которых достигает 20 сантиметров. Их возраст составлял от силы несколько дней или недель.
