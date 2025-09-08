Гигантское существо неизвестного происхождения вынесло на сушу

08 сентября 2025, 01:54

Гигантскую тушу неизвестного морского существа вынесло на пляж в Великобритании

Фото: iStock/Susann Guenther

На пляже в деревне Пембри (Великобритания) обнаружили тушу гигантского морского существа. Об этом сообщает издание Daily Mail.





Неизвестное морское животное нашли на берегу рано утром. Предположительно, его выбросило на сушу в ночь со 2 на 3 сентября. Причины, по которым существо оказалось на суше, пока остаются неизвестными. Визуально туша напоминает останки кита.



