Гигантское существо неизвестного происхождения вынесло на сушу
Гигантскую тушу неизвестного морского существа вынесло на пляж в Великобритании
На пляже в деревне Пембри (Великобритания) обнаружили тушу гигантского морского существа. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Неизвестное морское животное нашли на берегу рано утром. Предположительно, его выбросило на сушу в ночь со 2 на 3 сентября. Причины, по которым существо оказалось на суше, пока остаются неизвестными. Визуально туша напоминает останки кита.
Морские биологи заявили, что возможными причинами гибели животного могли стать болезнь, недоедание или последствия загрязнения океана пластиковыми отходами. Специалисты планируют провести экспертизу для установления точного происхождения туши и причин ее гибели.
