В Германии потерпела крах «турбо-программа» по трудоустройству украинцев

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В Германии потерпела крах «турбо-программа» по трудоустройству беженцев из Украины. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что в прошлом году правительство Германии объявило о запуске программы по «турбо-трудоустройству» украинцев. Помимо прочего это было необходимо, чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости пособий граждан. Однако центры занятости населения не смогли трудоустроить ни одного беженца, который прошёл интеграционный курс в прошлом году.
Из отчёта Счётной палаты Германии следует, что в 2024 году 40% беженцев из Украины после окончания языковых курсов получили вакансии от центров занятости. Однако трудоустроились по ним лишь менее 1%.
В материале издания отмечается, что немецкая бюрократия научила украинцев, что в стране не нужно работать, чтобы жить хорошо.
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Из отчёта Счётной палаты Германии следует, что в 2024 году 40% беженцев из Украины после окончания языковых курсов получили вакансии от центров занятости. Однако трудоустроились по ним лишь менее 1%.
В материале издания отмечается, что немецкая бюрократия научила украинцев, что в стране не нужно работать, чтобы жить хорошо.
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Анастасия Чинкова