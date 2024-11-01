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В Германии потерпела крах «турбо-программа» по трудоустройству украинцев

Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

В Германии потерпела крах «турбо-программа» по трудоустройству беженцев из Украины. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что в прошлом году правительство Германии объявило о запуске программы по «турбо-трудоустройству» украинцев. Помимо прочего это было необходимо, чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости пособий граждан. Однако центры занятости населения не смогли трудоустроить ни одного беженца, который прошёл интеграционный курс в прошлом году.

Из отчёта Счётной палаты Германии следует, что в 2024 году 40% беженцев из Украины после окончания языковых курсов получили вакансии от центров занятости. Однако трудоустроились по ним лишь менее 1%.



В материале издания отмечается, что немецкая бюрократия научила украинцев, что в стране не нужно работать, чтобы жить хорошо.

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#трудоустройство
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Глава городского округа Одинцово посетил комбинат «Сибпромстрой Московия»
01 ноября 2024, 12:48

Фото: istockphoto / Thank you for your assistant

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов с профильными заместителями провёл личный приём в рамках выездной администрации на территории комбината «Сибпромстрой Московия». Основные вопросы, которые поднимали заявители, касались жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Жительница улицы Солнечной в Одинцово сообщила о регулярном сбросе сточных вод рядом с магазинами у дома №17. Специалисты провели проверку и обнаружили перелом канализационной трубы. Правообладателю земельного участка был выдан ордер на проведение ремонтных работ для устранения аварии. Андрей Иванов отметил, что администрация округа контролирует ситуацию.

Ещё один вопрос касался ограждения, которое было установлено летом текущего года за домом №10 по улице Глазынинской. Местные жители обеспокоены тем, что после монтажа металлического забора во дворе стало меньше парковочных мест.


«Здесь нужно прийти к компромиссу — найти поблизости пространство для специальных карманов или передвинуть забор ближе к инженерным сетям. Решим этот вопрос вместе с жителями», — заявил Андрей Иванов.
Кроме того, во время личного приёма обсуждалось благоустройство пешеходной зоны, ведущей к железнодорожной станции «Отрадное», которая иногда затопляется. Глава округа сообщил о намерении обратиться к РЖД для получения разрешения на прокладку ливневой канализации, разработку проекта и определение суммы, необходимой для реализации этого проекта. Также была затронута проблема отсутствия освещения на участке от станции до Можайского шоссе в направлении микрорайона «Гусарская баллада».

Стоит отметить, что перед приёмом глава Одинцовского округа посетил производственные цеха домостроительного комбината «Сибпромстрой Московия», который занимается производством железобетонных изделий для группы компаний «Сибпромстрой».

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#андрей иванов
#выездная администрация
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Побег из под ареста и элитный терем в Подмосковье: как жил выданный РФ вор в законе Вася Бандит и что ему грозит
01 ноября 2024, 12:42

Игорь Кокунов (Фото: кадр из программы Вести. Дежурная часть)

Из Албании в Россию экстрадирован 57-летний россиянин Игорь Кокунов, известный в криминальных кругах под прозвищем Вася Бандит. Вор в законе длительное время находился в международном розыске и был задержан Интерполом. Чем известен Кокунов и какой срок ему грозит на родине расскажет «Радио 1».

Где был задержан Вася Бандит


В августе 2023 года албанская полиция арестовала Васю Бандита по запросу Интерпола. Его задержали на контрольном пункте Муричан — Сукобин на границе с Черногорией. Албанские власти отклонили просьбу россиянина о предоставлении политического убежища и положительно отреагировали на запрос Министерства юстиции РФ о его экстрадиции. Издание Albanian Daily News сообщало, что Кокунова обвиняют в России в таких преступлениях, как похищение детей, отмывание денег и создание криминальных бизнес-схем. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.


Уголовные дела


С 1993 года Кокунов занимает высокое положение в преступной иерархии и обладает значительным влиянием, что позволило ему контролировать криминальные структуры в Москве. В 2020 году против Кокунова было возбуждено уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, однако он скрылся за границей. В связи с этим Генеральная прокуратура инициировала его международный розыск в августе прошлого года. Вскоре его местонахождение было установлено, и албанские правоохранительные органы задержали его. Затем Кокунова передали российским полицейским в международном аэропорту Тираны для экстрадиции.

Фото: iStock/OlFedv

Что такое «занятие высшего положения в преступной иерархии»


Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание для воров в законе, занимающих позиции организаторов или лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

Поправки были внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, в результате чего в УК РФ появилась новая статья — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Она предусматривает наказание за само лидерство в ОПГ в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф до 5 миллионов рублей.

Ранее воры в законе часто избегали наказания, так как в статье 210 УК, касающейся ответственности за создание преступного сообщества, не было четкого определения того, кто считается лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

Инициатором законопроекта стал сам президент. В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что наиболее серьезные и опасные преступления совершаются именно организованными преступными группами.


Чем известен Вася Бандит


Свою криминальную карьеру Кокунов начал еще в конце Советского Союза. В Подольске в конце 80-х он собрал банду, которая занималась грабежами у фарцовщиков и цеховиков. К 25 годам у него уже было три судимости. В 1989 году Кокунова осудили в четвертый раз на 10 лет за вымогательство, но через четыре года он сбежал из кировской колонии, подкупив охранника.

После побега Кокунов переехал в Москву и активно участвовал в переделе собственности. В 1993 году его короновали воры, присвоив ему прозвище Вася Бандит. В 90-е годы многие подмосковные предприниматели обращались к нему за защитой, так как он обеспечивал надежную охрану. Его авторитет среди преступников был высок.

Позднее Кокунов неоднократно попадал под суд за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Согласно информации Главного следственного управления СК по Московской области, он постоянно проживал в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах. Начиная с 1993 года координировал и поддерживал связи между организованными преступными группами.

В Следственном комитете отметили, что Вася Бандит активно участвовал в так называемых воровских сходках, целью которых было распределение сфер преступного влияния и доходов, полученных незаконным путем. По информации правоохранительных органов, для финансирования своей организованной преступной группы Кокунов и его сообщники похищали предпринимателей, вымогали у них деньги, совершали разбойные нападения, занимались мошенничеством и организовывали нелегальный бизнес.

В начале лета 2020 года Вася Бандит был задержан в особняке в Чехове, который принадлежал его супруге — известному московскому адвокату. На видео, представленном оперативниками, был показан деревянный терем с фонтаном, интерьер которого украшали рыцарские доспехи и чучело медведя. В результате следователи возбудили против него новое уголовное дело.

Поместье Игоря Кокунова в Чехове (Фото: кадр из программы Вести. Дежурная часть)

Как Вася Бандит сбежал из-под ареста


В феврале 2022 года Кокунов, находившийся под судом в Мособлсуде за занятие высшего положения в преступной иерархии, сбежал из-под домашнего ареста в своем поместье в Чехове. Это произошло после того, как судья изменил ему меру пресечения, освободив из следственного изолятора под домашний арест.

Воспользовавшись ослаблением контроля, мужчина снял электронный браслет, который отслеживал его местонахождение, и исчез накануне очередного заседания. В результате судебный процесс в Мособлсуде был приостановлен до тех пор, пока фигурант уголовного дела не был задержан.


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«Даже во сне»: Невролог рассказал, по каким симптомам распознать инсульт
Невролог Сутормин: инсульт может произойти во сне
01 ноября 2024, 11:33

Фото: iStock/AndreyPopov

Инсульт всегда внезапен и скоротечен, его невозможно предвидеть. Поэтому важно знать симптомы острого нарушения мозгового кровообращения.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» рассказал, по каким симптомам можно распознать инсульт, и как помочь в этой ситуации.
«Разнообразие симптоматики велико, чаще всего это нарушение движения в руке или ноге, головокружение, иногда потеря зрения на один глаз, нарушение координации речи, потеря чувствительности. Сочетание может быть любым. Это может случиться внезапно, и может начаться с потери сознания, комы или онемения нескольких пальцев кисти. Инсульт может быть даже во сне, они называются инсультами "пробуждения"», — объяснил невролог.

По его словам, есть схема «лицо-рука-речь», по которой можно проверить, насколько ситуация критичная.
«Если улыбка кривоватая, то уже надо позвонить в скорую помощь. Надо поднять перед собой обе руки, одна рука, пораженная, будет отставать. Можно также произносить свое имя, если речь нарушена, сразу звонить врачам», — сказал эксперт.

Он добавил, что до приезда скорой лучше занять положение «лежа», потому что состояние может сопровождаться повышенным давлением, тошнотой, рвотой и слабостью в конечностях.

Максим Сутормин подчеркнул, что скорая медицинская помощь моментально реагирует на «звонок об инсульте» и приезжает в течение 20-25 минут.

Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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Сумма исков Минобороны к ВСК в 2024 году приближается к 14 миллиардам рублей
01 ноября 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Общая сумма судебных исков министерства обороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) за десять месяцев текущего года превысила 13,8 миллиарда рублей. Это в 34 раза больше, чем было предъявлено к взысканию за весь 2023 год.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от оборонного ведомства. Только за август Минобороны подало 73 иска на общую сумму 1,863 миллиарда рублей. В сентябре этих исков было меньше — «всего» 34, однако их сумма была более значительной и составила 2,9 миллиарда рублей. За октябрь в суд было направлено пять исков на 22,1 миллиона рублей.

Ранее в 2024 году были поданы иски на сумму 9,03 миллиона рублей. Военные требуют взыскать с ВСК неустойки за нарушения пунктов либо за невыполнение государственных контрактов, удержать с подрядчика средства, полученные в результате необоснованного завышения стоимости работ либо различные задолженности.

Таким образом, за 10 месяцев нынешнего года Минобороны подало к ВСК исков на сумму 13,8 миллиарда рублей. За весь 2023 год сумма, обозначенная в исковых заявлениях, составляла 441,3 миллиона рублей, а это в 34 раза меньше.

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#суд
#военные
#август
#нарушения
#минобороны
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В Павловском Посаде состоялся осмотр территорий
01 ноября 2024, 11:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Еженедельный осмотр территории Павловского Посада начался с проверки образовательных учреждений, которые возобновили работу после капитального ремонта 1 сентября. Глава округа Денис Семёнов и представитель подрядчика осмотрели проблемные места, выявили недостатки и дали рекомендации. На следующей неделе будет проведена дополнительная проверка, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
Следующим пунктом маршрута стала Городковская котельная. Жители близлежащих улиц сообщили о проблемах с отоплением и несоответствии температуры установленным нормам. Благодаря усилиям сотрудников КС МО работа котлов была налажена, и температура вернулась к нормативу.

Затем администрация оценила ход работ по демонтажу недостроенного здания «Павловский Пассаж». Представитель подрядчика сообщил, что на следующей неделе планируется привлечь ещё две единицы тяжёлой техники для ускорения процесса.

На улице Белинского компания «КС МО» занимается заменой аварийного трубопровода.

В настоящее время продолжаются работы по обустройству парковочного пространства рядом с Георгиевским храмом в парке Победы. Кроме того, строители активно занимаются внутренней отделкой помещений церкви.

В конце объезда глава поставил перед ответственными службами несколько задач: организовать уборку листьев во дворах и на общественных территориях, собрать мусор на обочинах дорог и тротуарах.

Ресурсоснабжающей компании поручено как можно скорее восстановить благоустройство всех территорий, где проводились земляные работы.

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#котельная
#температура
#администрация
#проверки
#павловский посад
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Минтранс Подмосковья предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на дорогах
01 ноября 2024, 10:55

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области 1 и 2 ноября ожидаются сильный ветер и гололедица. В эти дни порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду, а местами пройдёт сильный дождь. Ночью температура опустится до -2 градусов.
Министерство транспорта Московской области просит водителей быть предельно внимательными на дороге и не отвлекаться за рулём.

Необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров, снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов.

Кроме того, важно быть осторожными и не парковаться рядом с ненадёжными конструкциями.

Если у транспортного средства всё ещё летняя резина вместо зимней, лучше отложить поездку или воспользоваться общественным транспортом.

При возникновении чрезвычайной ситуации или дорожно-транспортного происшествия звоните по номеру 112.

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Росгвардия задержала мужчину, разгромившего хостел в Москве — видео
01 ноября 2024, 10:46

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали пьяного гражданина, который устроил беспорядок в одном из хостелов. Об этом сообщает пресс-служба ​ведомства.
Экипажу Росгвардии поступил сигнал «тревога» из гостиничного заведения на Верхней Первомайской улице. Прибывшие на место правоохранители встретились с администратором, который сообщил, что один из постояльцев в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и повредил входную дверь.

Благодаря слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны 26-летний мужчина был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Московской области свыше 15 тысяч учителей прошли онлайн-аттестацию
01 ноября 2024, 10:41

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Педагоги Московской области теперь могут пройти онлайн-аттестацию на региональном портале. С начала этого года услугой воспользовались более 15 тысяч раз, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис «Аттестация педагогических работников» доступен на региональном портале в разделе «Образование» — «Квалификация специалистов».

Аттестация проводится в четырёх категориях: первой, высшей, педагог-наставник и педагог-методист.

Подать заявку на участие могут педагогические работники образовательных учреждений, работающих в государственных и частных организациях Московской области.

Для оформления услуги необходимо заполнить онлайн-форму заявления, указав информацию о своей работе и достижениях, а также приложить необходимые документы.

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Россиянам рассказали о способе получения доплаты к пенсии от государства
Экономист Абрамов: Доплату к пенсии гарантируют долгосрочные сбережения
01 ноября 2024, 10:22

Фото: istockphoto/Ilya Ginzburg

Россияне с доходами до 80 тысяч рублей смогут получить прибавку к пенсии в размере 7,5-8%. Для этого необходимо участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Об этом РИА Новости рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Абрамов. Причём государство добавит половину этого дохода, уточнил эксперт.

Он пояснил, что для этого нужно откладывать ежемесячно от трёх тысяч рублей на накопительную пенсию, участвуя в ПДС. Внесённые в эту программу деньги будут инвестироваться выбранным негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции либо другие финансовые инструменты. По оценкам аналитиков, уже через 15 лет гражданин будет получать при софинансировании государством примерно 7,5%-8% от ежемесячного заработка, причём с учётом индексации на инфляцию, сказал Абрамов.

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