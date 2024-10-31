Зеленский рассказал о намерении стран ЕС прекратить выплаты беженцам с Украины

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Страны Евросоюза намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, и тогда часть из них вернется на Украину. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступление опубликовано в его Telegram-канале.
Лидер киевского режима пояснил, что государства Европейского союза хотят оставить у себя только трудоустроенных украинцев. По словам Зеленского, в Европе ищут способ заставить граждан Украины вернуться обратно.
Он добавил, что в Германии проживает 1,1 млн украинских беженцев, из которых минимум 300 тысяч не работают и «даже не пытаются». Согласно данным Минфина ФРГ, число украинцев, которые приехали в Германию с февраля 2022 года, составляет около 1,8 млн. Из них пособие получают 700 тыс. человек.
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Екатерина Коршунова