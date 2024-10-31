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Зеленский рассказал о намерении стран ЕС прекратить выплаты беженцам с Украины

Зеленский: страны ЕС хотят прекратить социальные выплаты украинским беженцам
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Страны Евросоюза намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, и тогда часть из них вернется на Украину. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступление опубликовано в его Telegram-канале.


Лидер киевского режима пояснил, что государства Европейского союза хотят оставить у себя только трудоустроенных украинцев. По словам Зеленского, в Европе ищут способ заставить граждан Украины вернуться обратно.

Он добавил, что в Германии проживает 1,1 млн украинских беженцев, из которых минимум 300 тысяч не работают и «даже не пытаются». Согласно данным Минфина ФРГ, число украинцев, которые приехали в Германию с февраля 2022 года, составляет около 1,8 млн. Из них пособие получают 700 тыс. человек.

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На Западе заявили о превосходстве американских истребителей над российскими
NI: в гипотетическом бое американский истребитель F-35 победит российский Су-57
31 октября 2024, 14:13

Фото: iStock/aarrows

В гипотетическом бое американский истребитель пятого поколения F-35 победит российский самолет Су-57. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу.
Согласно информации источника, на сегодняшний день сражение между американским и российским истребителями маловероятно, а сам факт этого станет началом третьей мировой войны. Однако не следует исключать бой между F-35 и Су-57, если самолет российского производства приобретет Иран, пишет автор.

По мнению обозревателя, Иран обладает малых количеством опытных пилотов, по этой причин в бое между F-35 и Су-57 преимущество будет на стороне американского истребителя.

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#истребители
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«Шизофренический план победы»: в МИД РФ оценили «формулу мира» Зеленского
Лавров назвал план победы Зеленского шизофреническим
31 октября 2024, 13:13

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофреническим «план победы» Владимира Зеленского. Об этом он говорил на пленарном заседании II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Запад продолжает продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, "формулу мира" Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы"», — заявил Лавров.

По его словам, предложения Зеленского о мире и его мечты о членстве Украины в НАТО или ЕС не приблизят мир в Европе. По его словам, этого можно достичь только в условии «долгосрочных, надежных гарантий в сфере безопасности», например, изложенных Россией в декабре 2021 года, но отвергнутых западными странами.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «план победы» необходим киевскому режиму для узаконивания украинского конфликта и втягивания в него западных государств.

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Психические отклонения и эскорт: тайны Камаллы Харрис, биография, карьера, позиция по Украине
31 октября 2024, 13:08

Камала Деви Харрис (Фото: сайт Белого дома)

Вице-президент США Камала Харрис – потенциальный кандидат в президенты страны от Демократической партии. Ее отрыв от экс-президента Дональда Трампа сократился до одного процента: 44% против 43%. Это следует из опроса Reuters/Ipsos, опубликованного 29 октября. О биографии Харрис, ее политической карьере и фактах из жизни расскажет «Радио 1».

Камала Деви Харрис: биография


Кандидат в президенты США Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в городе Окленд, штат Калифорния в семье мигрантов. Ее отец Дональд Харрис является ямайцем и заслуженным профессором экономики Стэнфордского университета, а мать Шьямала Гопалан – дочь индийского дипломата, прославилась как исследователь рака.

Как вспоминает сама Камала Харрис, в детстве она отличалась хулиганским поведением и не проявляла особых успехов в учебе. Причиной тому, по ее словам, был её горячий ямайский темперамент, унаследованный от отца.

«В подростковом возрасте я была настоящей хулиганкой. В школе у меня не было хороших оценок. Я была очень вспыльчивой и любила фантазировать», — рассказала Харрис.

В 1982 году Камала Деви Харрис поступила в университет Говарда в Вашингтоне, где училась на бакалавра в области политологии и экономики. Затем она получила юридическое образование в Калифорнийском университете и вошла в коллегию адвокатов Калифорнии. В 1990 году Камала Харрис начала свою карьеру в качестве заместителя прокурора в округе Аламеда, штат Калифорния.

В 1998 году она была назначена помощником окружного прокурора в Сан-Франциско. В 2003 году Харрис была избрана окружным прокурором, а в 2010 году заняла пост генерального прокурора штата Калифорния. В 2016 году она выиграла выборы в Сенат от Калифорнии, получив поддержку действующего на тот момент президента США Барака Обамы.

В августе 2020 года лидер США Джо Байден выбрал Харрис в качестве кандидата в вице-президенты.


Конгресс США (Фото: сайт Конгресса США)


Выдвижение на выборы


Выдвижение Харрис стало результатом дебатов между Трампом и Байденом, прошедших 27 июня. Многие сторонники Демократической партии открыто выразили мнение о неудаче действующего президента, указывая на его солидный возраст.

В настоящее время у Харрис отсутствует предвыборная программа. Также имеются трудности с поддержкой со стороны Демократической партии. Согласно информации, опубликованной в газете The Washington Post, американские юристы выражают сомнения относительно законности передачи Харрис средств, собранных предвыборным штабом Байдена. Для получения этих средств она должна быть официально номинирована по результатам партийного съезда.

Поддерживает аборты


Камала также активно выступает за право на аборт. Она настоятельно призывает сохранить доступ женщин к абортам, который был значительно ограничен в ряде штатов после решения Верховного суда в 2022 году. Харрис продолжает поднимать эту тему в контексте предвыборной гонки 2024 года, предупреждая избирателей о том, что переизбрание Дональда Трампа может еще больше сузить доступность абортов в стране.


Стала жертвой расизма


В 2019 году Камала Харрис запустила свою кампанию на пост президента США, однако она не оказалась успешной, и в итоге ей удалось набрать лишь 3% голосов. Одним из запоминающихся моментов предвыборной гонки стали ее дебаты с Джо Байденом, в которых она напомнила о своем опыте детства: ее возили в школу для белых на отдельном автобусе в рамках борьбы с расовой сегрегацией, упрекая будущего президента в его критике этой меры. В одном из своих выступлений Харрис поделилась, что ей запрещали играть с соседскими детьми из-за того, что она «черная».


Харрис выступала против Обамы


Во время своей работы генеральным прокурором Калифорнии она выступила против администрации президента Барака Обамы и отказалась поддержать запрет на однополые браки в своем штате. На посту сенатора Камала провела жесткий допрос Генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который давал показания о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Позже она призвала его уйти в отставку после того, как стали известны его встречи с российским послом Сергеем Кисляком.


Слухи об эскорте


В начале августа 2024 года в американских социальных сетях начали распространяться слухи о том, что Камала Харрис якобы работала эскортницей для судей. Эти слухи сопровождались фотографиями, на которых, по утверждениям, была запечатлена Харрис в откровенных нарядах. Однако эксперт-криминалист опроверг подлинность этих изображений, указав на их низкое качество и на то, что они являются подделкой.

Камала Харрис и Владимир Зеленский


Психические расстройства

Американские избиратели отмечают, что в последнее время Харрис пугает их своим смехом. Например, во время телефонного разговора с предположительно тяжело больным Байденом она не смогла сдержать смех. В местных СМИ начали появляться сообщения о возможных психических расстройствах у вице-президента. Тем не менее, президент России Владимир Путин отметил, что заразительный смех Харрис говорит о том, что у нее все в порядке.

Позиция по Украине


Скорее всего, Камала Харрис продолжит следовать курсу Байдена в отношении Украины, поскольку у нее недостаточно опыта в этой области. По мнению бывшего чиновника Пентагона и НАТО Джима Таунсенда, она будет полагаться на советы действующего президента. В случае ее избрания администрация Харрис продолжит оказывать военную поддержку Украине. На Мюнхенской конференции по безопасности Камала напомнила о обещании администрации Байдена поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

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Пашинян считает, что армянский коньяк нужно называть бренди
31 октября 2024, 12:47

Никол Пашинян (Фото: сайт Кремля)

Премьер Армении Никол Пашинян убежден, что армянский коньяк нужно называть бренди. Об этом он заявил в рамках правительственного заседания.
«Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, — армянское бренди», — сказал Пашинян.
Он уточнил, что даже семьи должны «коньяк называть бренди».

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявлял, что при помощи Евросоюза республиканские производители стали называть свою продукцию бренди.

Перед этим Никол Пашинян называл причины эмиграции из армянской республики. Политик подчеркивал, что кабмин мало изучил эмиграционную проблему. Также отмечалась необходимость поддерживать рождаемость.

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В Южной Корее прокомментировали запуск МБР Северной Кореей
Эксперт Ким Дон Ёп: запуск КНДР МБР показал возможность поражения территории США
31 октября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты северокорейской стороной показал возможность поражения американской территории. Об этом РИА Новости сообщил южнокорейский аналитик Ким Дон Ёп.
«Поскольку ранее были произведены запуски, которые охватывали всю континентальную часть США, кажется, что этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения территории США, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд…» — прокомментировал профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле.
Он добавил, что ракета за 86 минут достигла рекордной высоты в 7000 километров. Таким образом, по словам доцента, ракетная тяга достигла наивысшего рекордного показателя.

Ким Дон Ёп резюмировал, что запуск вряд ли повлияет на американские выборы, хоть и состоялся незадолго до них.

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#сша
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Трамп забрался в кабину мусоровоза «в честь Камалы и Байдена»
Трамп проехал на мусоровозе после оскорбительных слов Байдена о его сторонниках
31 октября 2024, 10:22

Дональд Трамп (Фото: сайт Кремля)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе после того, как действующий американский лидер Джо Байден назвал его сторонников отбросами. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Трампа, заявление Байдена является настоящим позором.

«Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена», — пояснил республиканский политик.

Во время этой поездке кандидат в президенты США был в светоотражающей жилетке на пассажирском сидении грузовика с надписью «Трамп» на кузове. Трамп пошутил над своими оппонентами менее чем через сутки после того, как нынешний глава Соединенных Штатов назвал сторонников республиканца «отбросами».

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#мусоровоз
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#трамп
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Байден укусил трех младенцев во время празднования Хэллоуина в Белом доме
NYP: Байден в шутку укусил трех младенцев на праздновании Хэллоуина в Белом доме
31 октября 2024, 09:13

Джо Байден (Фото: сайт Кремля)

Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме. Об этом информирует New York Post.
Уточняется, что действующий американский лидер в шутку укусил одного младенца за бедро, второго — за ступню, а третьего — за руку. Родители детей при этом отреагировали спокойно и кратко пообщались с Байденом.

В отношении остальных детей глава Соединенных Штатов при встрече ограничился поцелуями. Согласно информации источника, Белый дом проводит церемонии празднования Хэллоуина ежегодно, и эта станет для Байдена последней на посту президента.

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Илон Маск предсказывает «веселый период» для США при президентстве Дональда Трампа
Маск предсказал США самый веселый период в случае победы Трампа
31 октября 2024, 09:00

Фото: istock/rarrarorro

Миллиардер и предприниматель Илон Маск поделился своими прогнозами о будущем Америки в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах. В своем посте в социальной сети X он заявил, что «‎второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки», добавив, что это будет «‎потрясающе». Об этом информирует РИА Новости.
«Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки... Это будет потрясающе», — написал он.

Позавчера Маск отметил, что ожидает сокрушительной победы республиканцев на выборах, которые состоятся 5 ноября. На этих выборах Демократическую партию будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал в социальных сетях, что в мире действует сильная пропаганда против кандидата в президенты США Дональда Трампа.

До этого в США сообщили, что американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес. Правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска.

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#илон маск
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Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую РФ «обедневшей»
31 октября 2024, 08:24

Фото: iStock/ffikretow

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил свою коллегу, постпреда Великобритании Барбару Вудворд, которая назвала Россию обедневшей, посетить страну и увидеть собственными глазами, насколько ее заявления не соответствуют действительности. Об этом информирует РИА Новости.
«Только боюсь, то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат», – добавил он.

Отмечается, что постоянный представитель Великобритании не ответила публично на приглашение.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что многие страны глобального Юга и Востока начинают трезво оценивать конфликт на Украине и лучше понимать коренные причины его возникновения.

До этого Небензя отметил, что действия США и их союзников донесли до мира угрозу террористической атаки, которая может быть осуществлена с помощью бытовой техники.

МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Россия одержит победу в конфликте, спровоцированном Западом, и подчеркнул необходимость осознания Западом своего поражения в политике против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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