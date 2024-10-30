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Германия погибает из-за украинского конфликта. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Так Боуз прокомментировал новости о том, что компания Volkswagen планирует в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в ФРГ и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. По словам журналиста, за всю историю существования компания не закрывала ни одного предприятия.
Отмечается, что увольнения могут начаться с 1 июля следующего года, а сторонники жестких мер экономии внутри Volkswagen намерены сократить штат до 30 тысяч сотрудников. В качестве ответных мер профсоюзы пригрозили устроить массовые забастовки.
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Екатерина Коршунова