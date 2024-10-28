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Кандидат в канцлеры Германии, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отверг мнение о том, что поставка ракет большой дальности Taurus на Украину втянет страну в конфликт. Высказывания Мерца приводит информационное агентство ТАСС.
Позиция Мерца диаметрально противоположнаубеждениям лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сары Вагенкнехт. По мнению последней, поставки ракет Киеву – это «не что иное, как участие в войне».
Мерц напомнил, что крылатые ракеты Украине поставляли Великобритания и Франция, однако Вагенкнехт не называет это участием в конфликте.
Он добавил, что речь идет об эффективном сдерживании.
Сара Вагенкнехт выступает против передачи оружия Украине. Она считает, что мир на Украине может быть достигнут дипломатическим путем. По мнению депутата, Германия должна придерживаться своей старой политики посредничества между Россией, Восточной Европой и США.
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Мерц напомнил, что крылатые ракеты Украине поставляли Великобритания и Франция, однако Вагенкнехт не называет это участием в конфликте.
«Это действительно ерунда, это бред», – отметил лидер ХДС.
Он добавил, что речь идет об эффективном сдерживании.
Сара Вагенкнехт выступает против передачи оружия Украине. Она считает, что мир на Украине может быть достигнут дипломатическим путем. По мнению депутата, Германия должна придерживаться своей старой политики посредничества между Россией, Восточной Европой и США.
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Александр Климов