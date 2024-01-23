В Германии призвали готовиться к войне с Россией

В ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.