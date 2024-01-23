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В Германии призвали готовиться к войне с Россией

Министр обороны ФРГ Писториус призвал страну готовиться к войне с Россией
23 января 2024, 04:15
Фото: iStock/Grigorenko

Фото: iStock/Grigorenko

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил мнение, что Германия должна осознавать возможность военного конфликта с Россией.
В ходе выступления на телеканале ZDF, он призвал страну готовиться к подобному сценарию и подчеркнул необходимость учесть этот аспект.

Писториус подчеркнул важность настройки на возможную опасность и подготовки к ней, даже если неизвестно, случится ли она и когда. Он отметил, что страна сейчас вооружается вместе с союзниками по НАТО, чтобы быть готовой к любым возможным сценариям.


Министр также выразил мнение о необходимости формирования немецкой бригады в Прибалтике, которая к 2027 году должна стать полностью боеспособной.

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Стало известно о подвиге танкового батальона ВС России
МО РФ: танковый батальон Алибекова не допустил прорыва ВСУ и совершил подвиг
23 января 2024, 03:32

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Танковый батальон под руководством капитана Али Алибекова успешно предотвратил прорыв оборонительной линии в своем секторе ответственности. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны России, военные уничтожили более 100 украинских солдат и 16 единиц бронетехники противника.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе оборонительных боев, направленных на предотвращение прорыва Вооруженных сил Украины, российские военные смогли успешно действовать благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями и своевременному обеспечению.

Капитан Алибеков и его танковый отряд эффективно отразили контрнаступление украинских сил, уничтожив более ста попытавшихся прорваться военных и 16 единиц бронированной техники.

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В США оценили эффективность ударов по Йемену
В Пентагоне заявили, что на данный момент считают удары по Йемену успешными
23 января 2024, 02:49

Фото: iStock/dkfielding

США пока еще производят оценку нанесенного ущерба хуситам в результате ударов по их объектам в Йемене, однако считают, что операции были успешными, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает РИА Новости.
«Мы продолжаем проводить анализ боевых последствий, и в будущем мы предоставим более точную оценку. В настоящее время мы признаем успешность удара и достижение запланированного эффекта», - заявил он.
Тем не менее, чиновник подчеркнул, что на данный момент неизвестно о возможных жертвах среди хуситов. Он также отметил, что с 19 ноября хуситы осуществили не менее 33 атак на торговые суда.

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#хуситы
#йемен
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Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля
Экономист Гиринский сообщил о росте пенсий ряда категорий россиян с 1 февраля
23 января 2024, 02:25

Фото: istockphoto /Fascinadora

С начала января произошла основная индексация страховых пенсий, однако в феврале ожидается увеличение ежемесячных денежных выплат для определенных граждан, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм».
Эти изменения затронут группы пенсионеров, в частности, льготников, таких как ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и другие.

«Индексация едв (ежегодных денежных выплат) будет зависеть от общей величины инфляции за предыдущий год и, таким образом, ожидается на уровне 7,4-7,5 процента», — пояснил Гиринский.
Он добавил, что размер выплат может увеличиться в случае отказа пенсионера от предоставляемых льготникам социальных услуг. В противном случае денежную компенсацию за эти услуги будут удерживать. Кроме того, в феврале страховые пенсии для тех, кто достиг 80 лет в январе, увеличатся вдвое.

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#пенсии
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#герои
#индексация
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Восемнадцать летевших в Петербург самолетов направили на запасные аэродромы
На запасные аэродромы из-за непогоды направили 18 летевших в Петербург самолетов
23 января 2024, 01:58

Фото: iStock/alexflower

Из-за непогоды восемнадцать самолетов, направлявшихся в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Прокуроры Северо-Западной транспортной прокуратуры ведут контроль за соблюдением прав пассажиров в связи с задержками рейсов. Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» предупредила о штормовом ветре, вызвавшем задержки прибытия и вылета рейсов из-за сильных боковых порывов ветра.

Некоторые рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Пулково, включая предоставление напитков, питания и размещение в гостинице.

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Словакия поддержит миссию Евросоюза в Красном море
Глава МИД Словакии Бланар: Братислава поддержит военную миссию ЕС в Красном море
23 января 2024, 01:49

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объявил готовность поддержать возможную миссию Евросоюза по обеспечению безопасности в Красном море.
Бланар подчеркнул, что Словакия будет придерживаться принципов международного права и не поддерживать действия, нарушающие суверенные территории.

Он выразил заинтересованность в обеспечении защиты судов, представляющих значительную долю мировой торговли и проходящих через этот регион, с целью предотвращения потерь и инцидентов.

Бланар также подчеркнул, что несмотря на отсутствие флота, Словакия поддержит законные инструменты для обеспечения безопасности этих судов.

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Российские войска продвигаются к Курахово, откуда обстреляли Донецк
Пушилин: ВС России продвигаются в направлении Курахова в Марьинском районе ДНР
23 января 2024, 01:21

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские Вооруженные силы продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР. Именно оттуда, как отмечает Пушилин, в воскресенье велся обстрел города Донецка.
«Направление Курахово — это место, где были проведены обстрелы по Донецку в воскресенье. В настоящее время наши подразделения продвигаются в этом направлении, насколько это возможно, хотя Курахово остается под контролем противника», — заявил Пушилин.
Утром 21 января украинские военные атаковали Кировский район Донецка, обстреливая территорию рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы. В связи с этим в ДНР объявлен день траура.

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Канделаки позвала дипломата из Казахстана в Россию после спора о языке
Канделаки пригласила представителя МИД Казахстана в Россию «продолжить общение»
23 января 2024, 00:54

Фото: сайт главы Чеченской республики

Российская телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки пригласила официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова посетить Россию после возникшего конфликта в связи с высказываниями о русском языке и угрозами запрета на въезд в республику.
«Прочитала ваши слова в свой адрес. Желаю продолжить наше общение и, конечно, приглашаю вас в Россию. Уверена, что у наших народов и стран много общего», - написала в своем телеграм-канале Канделаки.
Она отметила, что по всей России, начиная от границ и заканчивая берегами Крыма, существуют памятники, обелиски и выставки, посвященные уроженцам Казахстана. Канделаки подчеркнула силу России в ее многообразии и уважении ко всем культурам.

Кроме того, телеведущая отметила активное участие граждан Казахстана в современной культуре России, упомянув телеведущего Азамата Мусагалиева и стендап-комика Нурлана Сабурова как самых популярных артистов в Москве.

Она также напомнила о творчестве российского джазового музыканта Игоря Бутмана, исполняющего произведения казахского композитора Даулеткерея Шигайулы.

Завершая свое обращение, Канделаки предложила строить отношения на основе взаимного уважения и любви к истории, культуре и святыням обеих народов, пригласив Смадиярова в Россию «в невиртуальные гости».

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Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения
Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения на границе с Киргизией
22 января 2024, 23:45

Фото: istockphoto/Petrovich9

В ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.
Согласно сообщению пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области, сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК зафиксировала землетрясение 23 января 2024 года в 00:09:02 по алматинскому времени (21:09 по мск). Эпицентр находился в 264 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Киргизии. Землетрясение произошло на глубине 65 километров.

Подчеркивается, что не поступило сообщений о разрушениях зданий и сооружений, а также о жертвах и пострадавших. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Нурлан Атыгаев обратился к горожанам, призвав их соблюдать спокойствие и выйти на улицу в целях безопасности до получения дополнительных инструкций.

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#землетрясение
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Российские власти предложили найти альтернативу слову «маркетплейс»
22 января 2024, 23:29

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В соответствии с отзывом правительства РФ по законопроекту о торговых интернет-площадках, российские власти высказали необходимость создания альтернативы термину «маркетплейс», пишет РБК.
Кроме того, в правительстве предложили исключить из законодательства положения, ограничивающие количество изменений, которые площадки могут внести в договор оферты с партнерами.

Речь идет о поправках к законам «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», которые были представлены группой депутатов в Госдуму в сентябре 2023 года.

По задумке авторов, эти изменения должны закрепить юридический статус маркетплейсов, ввести ответственность за недостоверную информацию на платформах и за качество товаров.

Кроме того, разработчики предложили ограничить количество изменений, которые владельцы площадок могут вносить в договоры раз в год, запретить блокировку личных кабинетов партнеров и взыскивать штрафы без согласия последних.

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