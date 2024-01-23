В Германии призвали готовиться к войне с Россией

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил мнение, что Германия должна осознавать возможность военного конфликта с Россией.
В ходе выступления на телеканале ZDF, он призвал страну готовиться к подобному сценарию и подчеркнул необходимость учесть этот аспект.
Писториус подчеркнул важность настройки на возможную опасность и подготовки к ней, даже если неизвестно, случится ли она и когда. Он отметил, что страна сейчас вооружается вместе с союзниками по НАТО, чтобы быть готовой к любым возможным сценариям.
Министр также выразил мнение о необходимости формирования немецкой бригады в Прибалтике, которая к 2027 году должна стать полностью боеспособной.
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Писториус подчеркнул важность настройки на возможную опасность и подготовки к ней, даже если неизвестно, случится ли она и когда. Он отметил, что страна сейчас вооружается вместе с союзниками по НАТО, чтобы быть готовой к любым возможным сценариям.
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Артем Кузьмин