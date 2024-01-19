В Германии оценили вероятность нападения России на страны Запада

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Россия в настоящее время вряд ли создаёт угрозу нападения на страны Запада, но в будущем это представляется возможным. Об этом в интервью газете Der Tagesspiegel сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
Ранее Писториус призвал страны Евросоюза ускорить перевооружение армии из-за надвигающейся военной угрозы со стороны России. Так, по его словам, за последнее время РФ значительно увеличила производство вооружения. Глава Минобороны ФРГ убеждён, что Россия является угрозой для Молдавии, Грузии, стран Балтии, а также может представлять опасность для стран Евросоюза в будущем.
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Анастасия Чинкова