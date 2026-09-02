В российском городе за 200 тысяч продают свингерские выходные для элит
В Саратове организовали закрытые выходные для пар с высоким статусом — стоимость участия достигает 200 тысяч рублей. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Организаторы отбирают состоятельных участников 30–50 лет из разных регионов, готовых к экспериментам и не боящихся за репутацию. За один уикенд приглашают не больше семи пар. Вместо билетов — взносы.
Тариф «Как гость» без ночлега стоит 70 тысяч. Варианты «Как граф», «Как лорд» и «Как король» — от 200 тысяч с человека. Они включают трансфер, проживание, питание, спа, массаж и шоу. Телефоны гости оставляют в номерах.
Клуб оформлен на бизнесмена, который раньше занимался выращиванием зерновых культур, но переключился на голые вечеринки. Директор — его жена, экономист по образованию и сексолог по факту. В аккаунте клуба выкладывают правила «групповушек» и советы по раскрепощению.
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