В российском городе за 200 тысяч продают свингерские выходные для элит

02 сентября 2026, 13:20

В Саратове за 200 тысяч рублей продают свинг-уикенд для пар с высоким статусом

Фото: Istock/gorodenkoff

В Саратове организовали закрытые выходные для пар с высоким статусом — стоимость участия достигает 200 тысяч рублей. Подробности приводит Telegram-канал Mash.