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Мошенники в Telegram продают фальшивые «интимки» малолетних, сгенерированные ИИ

Мошенники в Telegram с помощью ИИ продают фальшивые интимные фото малолетних
Фото: istockphoto/Asian

В Telegram выявили канал, администраторы которого с помощью нейросетей создают фальшивые обнажённые изображения девушек и продают их подписчикам. Среди жертв есть несовершеннолетние, пишет Baza.



По информации СМИ, одной из пострадавших стала малолетняя жительница Новороссийска, публикующая в соцсетях тренировки для девочек. Сначала ей в личные сообщения прислали сгенерированное интимное изображение и пригрозили отправить его матери. Спустя несколько дней девушка получила ссылку на Telegram-канал, где продавались подобные снимки с ней и другими девушками.

По данным «Базы», администраторы канала берут фотографии из открытых соцсетей, с помощью нейронок дорисовывают обнажённое тело и сопровождают публикации комментариями о внешности. На канал подписались более 40 тысяч человек.

Девушка заявила, что регулярно получает сообщения сексуального характера и угрозы распространить фальшивые интимные материалы. Кто стоит за каналом, ей неизвестно.

Никита Кротов

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