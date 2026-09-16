Мошенники в Telegram продают фальшивые «интимки» малолетних, сгенерированные ИИ
В Telegram выявили канал, администраторы которого с помощью нейросетей создают фальшивые обнажённые изображения девушек и продают их подписчикам. Среди жертв есть несовершеннолетние, пишет Baza.
По информации СМИ, одной из пострадавших стала малолетняя жительница Новороссийска, публикующая в соцсетях тренировки для девочек. Сначала ей в личные сообщения прислали сгенерированное интимное изображение и пригрозили отправить его матери. Спустя несколько дней девушка получила ссылку на Telegram-канал, где продавались подобные снимки с ней и другими девушками.
По данным «Базы», администраторы канала берут фотографии из открытых соцсетей, с помощью нейронок дорисовывают обнажённое тело и сопровождают публикации комментариями о внешности. На канал подписались более 40 тысяч человек.
Девушка заявила, что регулярно получает сообщения сексуального характера и угрозы распространить фальшивые интимные материалы. Кто стоит за каналом, ей неизвестно.
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