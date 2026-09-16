Мошенники в Telegram продают фальшивые «интимки» малолетних, сгенерированные ИИ

16 сентября 2026, 17:30

Мошенники в Telegram с помощью ИИ продают фальшивые интимные фото малолетних

Фото: istockphoto/Asian

В Telegram выявили канал, администраторы которого с помощью нейросетей создают фальшивые обнажённые изображения девушек и продают их подписчикам. Среди жертв есть несовершеннолетние, пишет Baza.