В Германии усыпили трех детенышей амурских тигров

09 августа 2025, 21:51

В лейпцигском зоопарке Германии усыпили трех детенышей амурских тигров

Фото: istockphoto/MarkMalkinsonPhotography

Зоопарк в Лейпциге сообщил в субботу о вынужденной эвтаназии трёх новорождённых амурских тигрят: мать‑тигрица, Юшка, сначала ухаживала за выводком, но уже через несколько часов перестала проявлять к ним интерес, когда детёныши потянулись к молоку.





Тигрята родились в среду. По словам руководства зоопарка, в первые часы Юшка заботилась о малышах, однако затем прекратила кормление и внимание. В течение почти двух суток питомцы оставались без материнской опеки и заметно ослабели.



