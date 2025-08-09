В Германии усыпили трех детенышей амурских тигров
В лейпцигском зоопарке Германии усыпили трех детенышей амурских тигров
Зоопарк в Лейпциге сообщил в субботу о вынужденной эвтаназии трёх новорождённых амурских тигрят: мать‑тигрица, Юшка, сначала ухаживала за выводком, но уже через несколько часов перестала проявлять к ним интерес, когда детёныши потянулись к молоку.
Тигрята родились в среду. По словам руководства зоопарка, в первые часы Юшка заботилась о малышах, однако затем прекратила кормление и внимание. В течение почти двух суток питомцы оставались без материнской опеки и заметно ослабели.
«С человеческой точки зрения отказ матери без видимой причины печален, но у неопытных животных такое поведение встречается», — заявил директор зоопарка Йорг Юнхольд.Ветеринар Андреас Бернхард пояснил, что когда детёныши прекращают проявлять активность и у матери нет стимулов к кормлению, остаётся тяжёлый выбор — избавить их от страданий, вызванных голодом. Руководство надеется, что полученный опыт поможет Юшке в будущих окотах лучше справляться с материнскими обязанностями.
Напомним, амурский тигр — один из самых редких хищников, занесён в Международную Красную книгу. Это единственный подвид тигра, приспособленный к жизни в снегу и при очень низких температурах. По оценкам экспертов, в России насчитывается около 750 особей, что, по данным Минприроды РФ, составляет примерно 95% мировой популяции.
Ранее, в конце июля, нюрнбергский зоопарк вызвал возмущение после усыпления и последующего отстрела 12 павианов из‑за нехватки места; их тела затем использовали в качестве корма для львов. Инцидент вызвал протесты защитников животных и более 100 жалоб в прокуратуру Нюрнберга.