Тигренка и львенка незаконно держали в частном доме в Дагестане

04 августа 2025, 19:25

Фото: iStock/bStuPorts

Трехмесячного тигренка и десятимесячного львенка обнаружили в одном из частных домов в Кизляре. Факт незаконного содержания выявили сотрудники МВД и Минприроды. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.





В настоящее время проводятся процессуальные проверки, по итогам которых будут приняты соответствующие меры. Специалисты также определят дальнейшую судьбу животных.

«Тигренка передали на временное содержание в питомник на базе экотуркомплекса «Главрыба», – передает ведомство.