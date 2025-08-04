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Тигренка и львенка незаконно держали в частном доме в Дагестане

Фото: iStock/bStuPorts

Трехмесячного тигренка и десятимесячного львенка обнаружили в одном из частных домов в Кизляре. Факт незаконного содержания выявили сотрудники МВД и Минприроды. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.



В настоящее время проводятся процессуальные проверки, по итогам которых будут приняты соответствующие меры. Специалисты также определят дальнейшую судьбу животных.

«Тигренка передали на временное содержание в питомник на базе экотуркомплекса «Главрыба», – передает ведомство.
Ранее сообщалось, что в Серпухове пожарные спасли и приютили раненого пса.
Лидия Пономарева

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