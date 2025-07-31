Тигр-людоед растерзал фермера
В Индии тигр-людоед растерзал двух человек за неделю. Последней его жертвой стал местный фермер. Об этом сообщает The Live Nagpur.
Трагический инцидент произошел ранним утром в окрестностях города Парсеони, штат Махараштра. Хищник напал на Мадхукара Бапурао Раута, который работал в поле у границы леса. Сотрудники лесной службы нашли на месте происшествия следы тигра. Тело погибшего они отправили на вскрытие в местное медучреждение.
Это второй случай гибели человека от лап тигра в буферной зоне заповедника Парсеони-Пенч за неделю. Перепуганные жители требуют от властей усилить меры безопасности: установить камеры наблюдения и защитные ограждения в опасных районах.
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