Тигр-людоед растерзал фермера

31 июля 2025, 11:13

В Индии тигр-людоед растерзал второго человека за неделю

Фото: iStock/TonyBaggett

В Индии тигр-людоед растерзал двух человек за неделю. Последней его жертвой стал местный фермер. Об этом сообщает The Live Nagpur.