«Без резких движений»: Жена Зеленского высказалась об украинских беженцах

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Не нужно заставлять украинских беженцев возвращаться в их страну, с таким заявлением выступила супруга президента Владимира Зеленского Елена, её цитирует «Страна.ua».
«Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — прокомментировала ситуацию Зеленская.
По словам первой леди Украины, чтобы людям было, куда возвращаться, необходимо восстанавливать страну. Помимо этого, Зеленская отметила, что всем людям нужен мир и покой.
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Евгения Парфентьева