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«Без резких движений»: Жена Зеленского высказалась об украинских беженцах

Жена Зеленского: Не надо делать резких движений в отношении украинских беженцев
02 февраля 2024, 16:43
Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Не нужно заставлять украинских беженцев возвращаться в их страну, с таким заявлением выступила супруга президента Владимира Зеленского Елена, её цитирует «Страна.ua».
«Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — прокомментировала ситуацию Зеленская.

По словам первой леди Украины, чтобы людям было, куда возвращаться, необходимо восстанавливать страну. Помимо этого, Зеленская отметила, что всем людям нужен мир и покой.


Однако, супруга президента считает, что страны-союзники Киева не станут выгонять из своих государств граждан Украины.

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#беженцы
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Памфилова: Для голосования через ДЭГ подали заявления 740 тысяч россиян
02 февраля 2024, 15:39

Фото: kremlin.ru

740 тысяч россиян подали заявления для голосования при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах 2024 года, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.
«У нас подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить», — рассказала Памфилова.

По её словам, ещё 160 тысяч заявлений подали россияне, которые хотели бы принять участие в голосовании при помощи «Мобильного избирателя». Им могут воспользоваться те избиратели, которые во время голосования будут находиться не по месту своего проживания, а где-то в другой точке Российской Федерации, Заключила Памфилова.

Напомним, голосования за будущего президента России продлится три дня — с 15 по 17 марта 2024 года.

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#элла памфилова
#цик
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Политолог Оленченко назвал сельхозпродукцию США инфицированной химикатами
02 февраля 2024, 15:28

Фото: istockphoto.com/alicjane

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что США стремятся продвигать свою сельхозпродукцию в Сербии, а также на Балканах, хотя она вся напичкана химикатами.
«Американцы настойчиво ищут, где можно найти применение американской сельхозпродукции. Хотя она очень инфицирована химикатами, тем не менее её продвигают. США хотелось бы, чтобы их товар был востребован и на балканских рынках», — отметил в беседе с RT Оленченко.

Он допустил, что в случае, если американцам всё же удастся наладить экспорт своей продукции в Сербию, то США в последствии не откажут себе в том, чтобы оказывать на страну политическое давление.

Ранее Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США проанализировала данные и назвала преимуществом для американских экспортёров то, что из-за конфликта на Украине возникли сложности с поставками продуктов в Сербию из соседних стран.

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#сша
#экспорт
#товар
#сербия
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В Госдуме раскрыли, как поставка формы ВСУ через Китай повлияет на отношения с РФ
Депутат Чепа: отправка формы ВСУ через Китай не повлияет на отношения с РФ
02 февраля 2024, 15:00

Фото: iStock/Oleg Elkov

Поставка формы для ВСУ через территорию России и Китай осуществили коммерческие структуры, а не официальные, а это значит, что эта ситуация не окажет влияния на отношения Москвы и Пекина. Так считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Его слова передает «Лента.ру».
Напомним, на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сотрудники таможни в грузовом поезде обнаружили контейнеры с военной формой для украинских военных, который отправлялся транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

«Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила. Надо внимательнее контролировать перемещения грузов, потому что не исключено, что это был не единичный случай», — считает Чепа.

По его словам, китайские компании могут заниматься и более значимыми поставками для ВСУ. Он призвал усилить контроль над перемещением грузов.

Он предположил, что китайские коммерческие службы, возможно, отправляют Украине запчасти к дронам, при этом, отметив, что сами беспилотники они поставлять не могут.

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В США назвали «преимущественную» проблему американских экспортёров
В Штатах обеспокоены проблемами экспортом в Сербию из соседних стран
02 февраля 2024, 14:54

Фото: istockphoto.com/YayaErnst

Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США проанализировала данные и назвала преимуществом для американских экспортёров то, что из-за конфликта на Украине возникли сложности с поставками продуктов в Сербию из соседних стран.
При этом, специалисты Службы отметили, что Сербия может предложить хорошие условия для поставщиков сельскохозяйственной продукции из США.

«Из-за воздействия экономического кризиса, возникшего в результате российско-украинского конфликта, на экономику в целом соседние страны ограничены в своей способности поставлять продукты питания в Сербию. <…> Американским экспортёрам следует наладить деловые отношения с надёжными и эффективными импортёрами и дистрибьюторами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее состоялся телефонный разговор американского президента Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, после обсуждения последняя объявила о намерениях Европы совместно с США продолжать поддержку Киева столько, сколько будет необходимо.

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#сша
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#экспорт
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#сербия
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Орбан раскрыл, на чьей стороне время в украинском конфликте
Орбан: в конфликте на Украине время работает на Россию
02 февраля 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что в конфликте вокруг Украины время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева, однако на Западе считают иначе.
Он пояснил, что Венгрия хотела бы добиться мирного урегулирования конфликта, и страна на это выделяла деньги. Однако, по мнению Орбана, на Западе думают, что время на стороне Украины и союзников, и со временем ситуация для Киева улучшится.

«Я думаю, что верно обратное, что время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнут, а расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем войну?» - рассуждает Орбан.
Он также дал понять, что Венгрия не интересуется мнением украинских властей о том, что она «провенгерская, а не пророссийская», так как не нуждается в оценке своей суверенной внешней политики.

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#евро
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#венгрия
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Орбан резко дал понять Украине, что не нуждается в оценках с ее стороны
Орбан: Венгрия не нуждается в оценках своей внешней политики с Украины
02 февраля 2024, 14:03

Фото: сайт Кремля

Венгрия не интересуется мнением украинских властей о том, что она «провенгерская, а не пророссийская», так как не нуждается в оценке своей суверенной внешней политики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, отвечая на вопрос ведущего.
«Их мнение по этой теме не интересует. Мы суверенная страна и не претендуем на "печать кошерности" со стороны украинцев. Так что мы это оставляем без внимания. Может, они это считают дружественным жестом, но уважающей себя стране такое говорить нельзя, а если говорят, то не надо удивляться, что мы пропускаем это мимо ушей», - заявил Орбан.

Он также назвал естественным, что Венгрия принадлежит венграм, а венгерское правительство представляет интересы своего народа. Также, по его словам, страна самостоятельно выстраивает внешнюю политику с Украиной, Россией, Брюсселем и США, исходя из собственных интересов. При этом Орбан отметил, «то, что нас обвиняют в том или другом, на нас совершенно не влияет».

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#мнение
#венгрия
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Стало известно о планах США атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные
WSJ: США могут атаковать объекты Ирана в Ираке и Сирии уже в эти выходные
02 февраля 2024, 13:27

Фото: iStock/Racide

США могут уже в эти ударить по иранским военным объектам в Ираке и Сирии в качестве ответа за нападение на американских военных на Ближнем Востоке. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников в Вашингтоне, пожелавших остаться неназванными.
«Ответные действия, как ожидается, начнутся уже в эти выходные», — говорится в статье.

При этом телеканал CBS утверждает, что Вашингтон планирует многоуровневые меры, которые будут сочетать военные действия с другими шагами, указывающими на нежелании дальнейшей эскалации.

Ранее президент США Джо Байден официально подтвердил нанесение Америкой и её союзниками — Великобританией, Австралией, Нидерландами, Канадой и Бахрейном — ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов в рамках операции «Страж процветания». Операцию он назвал ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих.

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«Шрам на коже Земли»: Боррель счёл ближневосточный конфликт опаснее украиснкого
ТАСС: Боррель «отодвинул» Украину на второе место после Ближнего Востока
02 февраля 2024, 13:23

Фото: РИА Новости / Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель «отодвинул» украинский конфликт на второе место после ближневосточного. Причиной этому стал удар по торговым судам в Красном море. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что происходящее на Ближнем Востоке является главным противостоянием.

«Однако сегодня самая горячая точка, самая опасная — это Ближний Восток и то, что там происходит», — отметил дипломат.
Как утверждает политик, конфликт на Ближнем Востоке — это «шрам на коже Земли». Он отметил, что ситуация влияет на стабильность во всем мире. Отдельно Боррель подчеркнул влияние происходящего в Красном море, заявив о большой проблеме для европейской бизнес-модели.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан назвал цель выделения 50 миллиардов евро Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
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Орбан назвал цель выделения 50 миллиардов евро Украине
Орбан: 50 миллиардов евро от Евросоюза пойдут на поддержку экономики Украины
02 февраля 2024, 12:25

Фото: istock / artJazz

Новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, выделенные Европейским Союзом, необходимы для поддержки экономики страны, а не для покупки вооружения украинской армии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдет на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула», — пояснил венгерский премьер-министр.
Орбан указал, что без финансовой поддержки Киев не сможет выплачивать пенсии и другие выплаты населению.

Ранее Орбан призвал к смене руководства Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#государство
#вооружения
#киев
#евросоюз
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