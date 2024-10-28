Украинская журналистка Бабакова: Поляки препятствуют интеграции беженцев

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Поляки практически не позволяют украинским беженцам интегрироваться в общество. Местные зачастую относятся к переселенцам с Украины враждебно и подозрительно.
Об этом рассказала украинская журналистка Алёна Бабакова в интервью порталу New Voice. Она пожаловалась, что поляки относятся к трудовым мигрантам и вынужденным переселенцам с подозрением. Они считаю всех приезжих только временными гостями, а желание беженцев остаться, влиться в общество, иметь своё мнение, свои мысли и возражения вызывают у местных жителей подозрение.
По словам журналистки, несмотря на то, что большое количество, например, украинок с детьми за два с половиной года уже полностью освоились и влились в местные общины, их всё равно воспринимают как гостей, которым следует «молчать либо уезжать». Если украинцы пытаются что-либо требовать за границей, это считается проявлением чёрной неблагодарности за всё, что «Польша для них сделала», заключила Бабакова.
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Александр Бойцов