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Многие украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, возвращаются на освобожденные армией РФ территории. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию «Левый берег».
«Многие украинцы, особенно проживающие в западных областях страны, сталкиваются с трудностями с поиском работы и жилья. Высокая стоимость аренды, ограниченные возможности трудоустройства и нехватка доступного жилья вынуждают их возвращаться в свои дома, несмотря на риски для жизни и здоровья», — заявил Лубинец.
При этом он отметил, что украинские беженцы возвращаются на освобожденные российскими силами территории несмотря на «риски для жизни и здоровья».
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