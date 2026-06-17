Герой матча Кабо-Верде — Испания набрал 10 млн подписчиков после триумфального выступления
Голкипер сборной Кабо‑Верде по футболу Возинья за сутки с небольшим после матча с командой Испании набрал 10 млн подписчиков в Instagram*. Об этом пишет ТАСС.
До старта турнира у спортсмена было всего около 20 тыс. фолловеров. Отметим, что население его родной страны составляет примерно 530 тыс. человек.
Ключевой матч, привлёкший внимание к футболисту, состоялся 15 июня против титулованной сборной Испании и завершился со счётом 0:0. Вратарь Кабо-Верде продемонстрировал впечатляющую игру, отразив семь ударов соперника.
40-летний Возинья выступает за португальский клуб «Шавиш» из второго дивизиона. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в €50 тыс.
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