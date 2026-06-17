Герой матча Кабо-Верде — Испания набрал 10 млн подписчиков после триумфального выступления

17 июня 2026, 02:11

Вратарь Кабо-Верде Возинья набрал 10 млн подписчиков после игры с Испанией

Возинья (Фото: Instagram* / @vozinha1)

Голкипер сборной Кабо‑Верде по футболу Возинья за сутки с небольшим после матча с командой Испании набрал 10 млн подписчиков в Instagram*. Об этом пишет ТАСС.