Мэр Собянин напомнил о годовщине контрнаступления в Московской битве

05 декабря 2025, 14:58

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил граждан с годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.





В своем канале МАХ он выразил благодарность фронтовикам и труженикам тыла.



Градоначальник отметил, что в декабре 1941 года под стенами столицы решалась судьба не только страны, но и всего мира. Он подчеркнул, что первый значимый успех в ходе Великой Отечественной войны придал народу сил и укрепил веру в победу над фашизмом.





«Всегда будем благодарны героическому поколению фронтовиков и тружеников тыла, отстоявшему родную землю», — говорится в публикации.

