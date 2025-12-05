Мэр Собянин напомнил о годовщине контрнаступления в Московской битве
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил граждан с годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.
В своем канале МАХ он выразил благодарность фронтовикам и труженикам тыла.
Градоначальник отметил, что в декабре 1941 года под стенами столицы решалась судьба не только страны, но и всего мира. Он подчеркнул, что первый значимый успех в ходе Великой Отечественной войны придал народу сил и укрепил веру в победу над фашизмом.
«Всегда будем благодарны героическому поколению фронтовиков и тружеников тыла, отстоявшему родную землю», — говорится в публикации.5 декабря отмечается как День начала контрнаступления советских войск под Москвой и является одним из Дней воинской славы России. Битва за Москву, развернувшаяся осенью 1941 года и зимой 1942 года, стала одним из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Именно 5 декабря советские войска начали полномасштабное контрнаступление, которое позволило отбросить противника более чем на сто километров от столицы и освободить территории Московской, Тульской и Рязанской областей, а также отдельные районы Калининской, Смоленской и Орловской.