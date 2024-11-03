В Гидрометцентре назвали дату, когда 85% территории России покроет снег

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Со вторника, 5 ноября, 85% территории России покроется снегом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. Однако, по его словам, потом снежный покров снова уменьшится.
«С 5 числа вся северная половина, весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа - все будет в снегу, 85% как минимум», — пояснил он.Вильфанд обратил внимание, что речь идет о временном погодном явлении, вскоре толщина снежного покрова вновь сократится. Его процентное соотношение будет меняться, отметил синоптик, так как это естественно для предзимнего периода.
Ранее синоптики рекомендовал срочно менять резину на машине, потому что ожидаются сильные снегопады и морозы.
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