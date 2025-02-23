В Гидрометцентре предупредили о похолодании в марте

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о возможных похолоданиях в марте на европейской территории страны, передает РИА Новости.
По словам Вильфанда, температура может опуститься до минус 10-13 градусов, несмотря на необычно теплый январь. Он напомнил, что март по-прежнему считается зимним месяцем, поэтому такие погодные колебания не являются чем-то аномальным.
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«Март – это (по сути еще - ред.) «зимний» месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус 10 будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — подчеркнул эксперт.При этом он отметил, что снег в этом году растает раньше обычного. Однако с зимой прощаться пока не стоит — впереди еще ждут холодные дни.
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Мария Моисеева