В Гидрометцентре рассказали о климатических изменениях в Москве

28 июля 2025, 16:24

Фото: istockphoto / lamyai

В Москве участятся периоды сильной жары и обильных осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Москве 24».





По его словам, глобальное потепление, по оценкам специалистов со всего мира, будет продолжаться как минимум до конца XXI века. Оно сопровождается ростом средней температуры и, как следствие, повышенной погодной нестабильностью. Вильфанд омтетил, что при устойчивом потеплении усиливается изменчивость погодных условий, а это ведёт к увеличению числа экстремальных явлений.



«Однажды академик Обухов сказал: «В условиях потепления климата погода нервничает». Вот эта нервозность погоды выражается в увеличении количества так называемых волн жары, увеличивается и повторяемость периодов с очень сильными осадками», — подчеркнул специалист.



«По прогнозам ученых, среднее годовое значение осадков в умеренных широтах не изменится, но увеличится количество интенсивных осадков. Количество осадков в северных широтах будет увеличиваться, а вот в южных широтах – уменьшаться. В южных широтах мало осадков, и в условиях потепления климата именно в южных широтах будет еще меньше, то есть там будет засушливость увеличиваться», — сказал он.