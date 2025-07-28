Экс-замминистра сельского хозяйства РФ рассказал, как выбрать качественные ягоды и фрукты
Холод: самая вкусная черешня растёт в Краснодарском крае
Ягоды и фрукты, прежде всего, должны быть без вмятин и следов гниения. И вообще их внешний вид говорит о свежести плодов и качестве. Об этом изданию «Татар-информ» рассказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
Так, черешня должна быть блестящей, крупной, налитой.
«Например, при выборе черешни, вишни стоит смотреть, насколько она крупная, налитая. Стоит обращать внимание на хвостики черешни или вишни. <…> Черешня должна быть блестящей — это самый отличный вид для неё», — отметил холод.По мнению доктора экономических наук, стоит обращать внимание на то, откуда привезли фрукты и ягоды. Эксперт посоветовал покупать ягоды, привезённые из областей Южного федерального округа (Калужской, Липецкой, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края).
«Всё-таки традиционно считается, что лучшие ягоды и фрукты, а особенно черешня, — в Краснодарском крае. Это всё благодаря климату, у них позже начинаются заморозки, оттого и плоды, естественно, лучше по качеству», — сообщил Леонид Холод.Ранее диетолог-нутрициолог Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что смородина — один из уникальных продуктов, обладающих лимфодренажным свойством.