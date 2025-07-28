Экс-замминистра сельского хозяйства РФ рассказал, как выбрать качественные ягоды и фрукты

28 июля 2025, 15:56

Холод: самая вкусная черешня растёт в Краснодарском крае

Фото: медиасток.рф

Ягоды и фрукты, прежде всего, должны быть без вмятин и следов гниения. И вообще их внешний вид говорит о свежести плодов и качестве. Об этом изданию «Татар-информ» рассказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.





Так, черешня должна быть блестящей, крупной, налитой.

«Например, при выборе черешни, вишни стоит смотреть, насколько она крупная, налитая. Стоит обращать внимание на хвостики черешни или вишни. <…> Черешня должна быть блестящей — это самый отличный вид для неё», — отметил холод.

«Всё-таки традиционно считается, что лучшие ягоды и фрукты, а особенно черешня, — в Краснодарском крае. Это всё благодаря климату, у них позже начинаются заморозки, оттого и плоды, естественно, лучше по качеству», — сообщил Леонид Холод.