В Гильдии риелторов России раскрыли, кому сейчас невыгодно покупать недвижимость

28 мая 2025, 17:33

Эксперт Апрелев заявил, что покупать жильё сейчас следует льготным категориям

Фото: iStock/AUNG MYO HTWE

Рынок недвижимости сегодня характеризуется высокими ипотечными ставками, что сильно усложняет покупку жилья для многих семей. Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал, стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость.





Специалист подчеркнул, что льготной категории граждан следует воспользоваться своей привилегией и взять ипотеку под 6%. Сделать это следует, пока дети маленькие, поскольку вопрос о расширении возраста с шести до 14 лет для получения льготной ипотеки пока под сомнением.



Апрелев напомнил, что до 15 июня планируется разработать новую систему дифференциации суммы ипотеки для семей, в которых воспитывается много детей. Есть вероятность, что для семей с тремя и более детьми максимальная сумма кредита может быть увеличена с шести миллионов рублей до восьми или девяти миллионов. В таком случае стоит подождать внедрения нововведений.



Тем, кто уже имеет жильё, но хочет улучшить свои жилищные условия, эксперт посоветовал обратить внимание на рынок вторичного жилья, на котором в настоящее время наблюдается большое количество предложений. В условиях рынка появляется возможность торговаться и заключать сделки на более выгодных условиях.



При этом брать «вторичку» в ипотеку Апрелев не советует. В этом случае лучше дождаться снижения ключевой ставки.



Также отложить покупку недвижимости лучше тем, кто располагает суммой на депозите. Высокие ставки по вкладам позволяют накопить достаточно средств для дальнейшей покупки жилья.



Остальным категориям граждан Апрелев посоветовал не откладывать покупку.





«Моя позиция – не нужно сидеть и ждать на берегу. Нужно постоянно мониторить рынок, смотреть, какие объекты на нём появляются. Если появляются по сниженной цене, выяснять причину, оценивать риски. Выходить на торги, обсуждать, договариваться. Особенно если у вас есть необходимая сумма денег или если вы хотите поменять что-то – тут вообще никакого смысла ждать нет», – заключил собеседник издания «Татар-информ».